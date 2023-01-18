Лимонно-маковый кекс – рыхлая домашняя выпечка
18 января 2023, 11:44Читати новину українською
Источник:Юлия Симончук
Кекс – это всегда удачное решение для домашней выпечки. Он подойдет и к чаю, кофе, компоту или бокалу вина.
Лимонно-маковый кекс – это простой, быстрый десерт, который понравится каждому. С ним справится даже начинающий в выпечке.
Читайте также Салат с черносливом и курицей: пальчики оближете
Яркий и оригинальный вкус кекса покорит из первого кусочка, а гости будут просто рецепт, чтобы воспроизвести его дома.
Рецепт лимонно-макового кекса
- Время: 40 минут
- Порции: 4 – 6
– 300 граммов муки;
– 2 столовые ложки мака;
– 115 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 2 куриных яйца;
– 240 миллилитров густой сметаны или йогурта;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– пол чайной ложки соли;
– цедра лимона;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Смешиваем просеянную муку, мак, соль и разрыхлитель.
- Взбиваем миксером мягкое сливочное масло с сахаром, добавляем яйца, не переставая взбивать масляную массу.
- Добавляем цедру лимона, сметану или йогурт. Перемешиваем массу и небольшими порциями всыпаем сухие ингредиенты.
- Выкладываем тесто в форму 20х10 сантиметров, разравниваем ложкой.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем кекс 20 – 30 минут до готовности.
- Готовую выпечку охлаждаем, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой.
Приятного тебе аппетита!