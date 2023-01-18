Лимонно-маковий кекс – це простий, швидкий в приготуванні десерт, який сподобається кожному. З ним впорається навіть початківець у випічці.

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Яскравий і оригінальний смак кексу підкорить з першого шматочка, а гості будуть прости рецепт, щоб відтворити його вдома.

Рецепт лимонно-макового кексу

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Змішуємо просіяне борошно, мак, сіль і розпушувач.
  • Збиваємо міксером м'яке вершкове масло з цукром, додаємо яйця не перестаючи збивати масляну масу.
  • Додаємо цедру лимона, сметану чи йогурт. Перемішуємо масу та невеликими порціями всипаємо сухі інгредієнти.
  • Викладаємо тісто у форму 20х10 сантиметрів, розрівнюємо ложкою.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо кекс 20 – 30 хвилин до готовності.
  • Готову випічку охолоджуємо, виймаємо з форми та посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!