Быстро, легко и вкусно: готовим особый лимонный кекс к кофе

22 января 2023, 20:09
Читати новину українською

Источник:

Smaker

Когда у нас появляется время на кофе или чай, всегда хочется перекусить что-нибудь сладкое. Простой кекс – хорошее решение, которое не займет много времени и усилий, а также обеспечит лакомством на несколько кофепитий.

Если вы любите сладенькое, а тратить много времени на его приготовление или идти в кондитерскую не хотите, то этот рецепт именно для вас. Этот кекс готовится очень быстро из простых ингредиентов, всегда под рукой, а соединить его можно с любыми приложениями: маслом, медом или вареньем.

Читайте также Без яиц, муки и молока: особое печенье из двух ингредиентов

Рецепт быстрого лимонного пирога

Время: 15 минут + 40 минут на выпекание

Порций: 5 – 6

Быстро и вкусно / Фото BaBy w kuchni

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 200 грам сахара;
  • 250 миллилитров кефира;
  • 150 миллилитров масла;
  • 1 лимон;
  • 350 граммов муки;
  • 1 чайная ложка соды;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Лимон моем и ошпариваем. Кожицу грубо натираем, затем разрезаем фрукт и выжимаем сок.
  2. Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем кефир, растительное масло, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешиваем.
  3. К муке добавляем соду и соль, просеиваем через сито. Добавляем в смесь и перемешиваем до однородности.
  4. Форму смазываем маслом и слегка присыпаем мукой. Выливаем тесто в форму, разравниваем лопаткой.
  5. Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Если кекс начнет сильно подрумяниваться – накройте его алюминиевой фольгой.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська