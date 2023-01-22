Быстро, легко и вкусно: готовим особый лимонный кекс к кофе
22 января 2023, 20:09Читати новину українською
Источник:Smaker
Когда у нас появляется время на кофе или чай, всегда хочется перекусить что-нибудь сладкое. Простой кекс – хорошее решение, которое не займет много времени и усилий, а также обеспечит лакомством на несколько кофепитий.
Если вы любите сладенькое, а тратить много времени на его приготовление или идти в кондитерскую не хотите, то этот рецепт именно для вас. Этот кекс готовится очень быстро из простых ингредиентов, всегда под рукой, а соединить его можно с любыми приложениями: маслом, медом или вареньем.
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Рецепт быстрого лимонного пирога
Время: 15 минут + 40 минут на выпекание
Порций: 5 – 6
Быстро и вкусно / Фото BaBy w kuchni
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 200 грам сахара;
- 250 миллилитров кефира;
- 150 миллилитров масла;
- 1 лимон;
- 350 граммов муки;
- 1 чайная ложка соды;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Лимон моем и ошпариваем. Кожицу грубо натираем, затем разрезаем фрукт и выжимаем сок.
- Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем кефир, растительное масло, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешиваем.
- К муке добавляем соду и соль, просеиваем через сито. Добавляем в смесь и перемешиваем до однородности.
- Форму смазываем маслом и слегка присыпаем мукой. Выливаем тесто в форму, разравниваем лопаткой.
- Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Если кекс начнет сильно подрумяниваться – накройте его алюминиевой фольгой.
Приятного аппетита!