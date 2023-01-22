Якщо ви полюбляєте солоденьке, а витрачати багато часу на його приготування або йти в кондитерську не хочете, то цей рецепт саме для вас. Цей кекс готується дуже швидко з простих інгредієнтів, які завжди під рукою, а поєднати його можна з будь-якими додатками: маслом, медом чи варенням.

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Рецепт швидкого лимонного пирога

Час: 15 хвилин + 40 хвилин на випікання

Порцій: 5 – 6

Швидко та смачно / Фото BaBy w kuchni

Інгредієнти:

3 яйця;

200 грамів цукру;

250 мілілітрів кефіру;

150 мілілітрів олії;

1 лимон ;

350 грамів борошна;

1 чайна ложка соди;

дрібка солі.

Приготування:

Лимон миємо та ошпарюємо. Шкірку грубо натираємо, потім розрізаємо фрукт та вичавлюємо сік. Яйця збиваємо з цукром. Додаємо кефір, олію, лимонний сік та цедру. Ретельно перемішуємо. До борошна додаємо соду і сіль, просіваємо через сито. Додаємо до суміші та перемішуємо до однорідності. Форму змащуємо маслом та злегка присипаємо борошном. Виливаємо тісто у форму, розрівнюємо лопаткою. Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах. Якщо кекс зверху почне сильно підрум'янюватися – накрийте його алюмінієвою фольгою.

Смачного!