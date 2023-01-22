Якщо ви полюбляєте солоденьке, а витрачати багато часу на його приготування або йти в кондитерську не хочете, то цей рецепт саме для вас. Цей кекс готується дуже швидко з простих інгредієнтів, які завжди під рукою, а поєднати його можна з будь-якими додатками: маслом, медом чи варенням.
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Рецепт швидкого лимонного пирога
Час: 15 хвилин + 40 хвилин на випікання
Порцій: 5 – 6
Швидко та смачно / Фото BaBy w kuchni
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 200 грамів цукру;
- 250 мілілітрів кефіру;
- 150 мілілітрів олії;
- 1 лимон ;
- 350 грамів борошна;
- 1 чайна ложка соди;
- дрібка солі.
Приготування:
- Лимон миємо та ошпарюємо. Шкірку грубо натираємо, потім розрізаємо фрукт та вичавлюємо сік.
- Яйця збиваємо з цукром. Додаємо кефір, олію, лимонний сік та цедру. Ретельно перемішуємо.
- До борошна додаємо соду і сіль, просіваємо через сито. Додаємо до суміші та перемішуємо до однорідності.
- Форму змащуємо маслом та злегка присипаємо борошном. Виливаємо тісто у форму, розрівнюємо лопаткою.
- Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах. Якщо кекс зверху почне сильно підрум'янюватися – накрийте його алюмінієвою фольгою.
Смачного!