Если вы любите сладенькое, а тратить много времени на его приготовление или идти в кондитерскую не хотите, то этот рецепт именно для вас. Этот кекс готовится очень быстро из простых ингредиентов, всегда под рукой, а соединить его можно с любыми приложениями: маслом, медом или вареньем.

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Рецепт быстрого лимонного пирога

Время: 15 минут + 40 минут на выпекание

Порций: 5 – 6

Быстро и вкусно / Фото BaBy w kuchni

Ингредиенты:

3 яйца;

200 грам сахара;

250 миллилитров кефира;

150 миллилитров масла;

1 лимон;

350 граммов муки;

1 чайная ложка соды;

щепотка соли.

Приготовление:

Лимон моем и ошпариваем. Кожицу грубо натираем, затем разрезаем фрукт и выжимаем сок. Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем кефир, растительное масло, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешиваем. К муке добавляем соду и соль, просеиваем через сито. Добавляем в смесь и перемешиваем до однородности. Форму смазываем маслом и слегка присыпаем мукой. Выливаем тесто в форму, разравниваем лопаткой. Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Если кекс начнет сильно подрумяниваться – накройте его алюминиевой фольгой.

Приятного аппетита!