Нежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирог

5 марта 2023, 11:40
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Источник:

Pysznosci

Быстрая выпечка – незаменимый помощник каждой хозяйки. Лакомство к горячим напиткам без труда – разве можно найти лучшую альтернативу?

Быстрый лимонный пирог – отличная опция для послеобеденного перерыва на кофе или чай. Он невероятно ароматный, влажный и сладкий, так что готовьтесь к тому, что влюбитесь в его вкус из первого кусочка.

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Никаких хитроумных ингредиентов только то, что уже есть на кухне. Если любите эксперименты, то можете добавить в тесто сок лайма или апельсина.

Рецепт быстрого лимонного пирога

Время: 1 час 20 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

300 грамм пшеничной муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 2 яйца;
– 160 миллилитров молока;
– 200 грамм сахара;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 60 миллилитров масла;
– 100 грамм растопленного сливочного масла;
– цедра 2 лимонов;
– 1 чайная ложка экстракта лимона;
– 60 граммов кокосовой стружки;

для замачивания:

сок двух лимонов (примерно 80 – 100 миллилитров);
– 3 чайные ложки сахарной пудры;

для украшения:

50 грамм белого шоколада;
– кокосовая стружка для посыпания.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Застилаем форму пергаментной бумагой.
  • Муку просеиваем в миску, добавляем разрыхлитель, соль и перемешиваем.
  • Во вторую миску вбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем миксером. Добавляем сахар, ванильный сахар, растительное масло, растопленное сливочное масло, цедру лимона, экстракт и еще раз взбиваем.
  • Соединяем ингредиенты и взбиваем до образования однородного теста. Добавляем кокосовую стружку и еще раз взбиваем.
  • Перекладываем тесто в форму и выпекаем 50 – 55 минут на самом низком уровне духовки.
  • Смешиваем лимонный сок с пудрой и пропитываем им готовый пирог. Оставляем остывать.
  • Вынимаем пирог формы. Топим шоколад, поливаем пирог и посыпаем кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська