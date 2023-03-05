Нежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирог
Источник:Pysznosci
Быстрая выпечка – незаменимый помощник каждой хозяйки. Лакомство к горячим напиткам без труда – разве можно найти лучшую альтернативу?
Быстрый лимонный пирог – отличная опция для послеобеденного перерыва на кофе или чай. Он невероятно ароматный, влажный и сладкий, так что готовьтесь к тому, что влюбитесь в его вкус из первого кусочка.
Читайте также Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курицей по оригинальным рецептам
Никаких хитроумных ингредиентов только то, что уже есть на кухне. Если любите эксперименты, то можете добавить в тесто сок лайма или апельсина.
Рецепт быстрого лимонного пирога
Время: 1 час 20 минут
Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 грамм пшеничной муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 2 яйца;
– 160 миллилитров молока;
– 200 грамм сахара;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 60 миллилитров масла;
– 100 грамм растопленного сливочного масла;
– цедра 2 лимонов;
– 1 чайная ложка экстракта лимона;
– 60 граммов кокосовой стружки;
для замачивания:
– сок двух лимонов (примерно 80 – 100 миллилитров);
– 3 чайные ложки сахарной пудры;
для украшения:
– 50 грамм белого шоколада;
– кокосовая стружка для посыпания.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Застилаем форму пергаментной бумагой.
- Муку просеиваем в миску, добавляем разрыхлитель, соль и перемешиваем.
- Во вторую миску вбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем миксером. Добавляем сахар, ванильный сахар, растительное масло, растопленное сливочное масло, цедру лимона, экстракт и еще раз взбиваем.
- Соединяем ингредиенты и взбиваем до образования однородного теста. Добавляем кокосовую стружку и еще раз взбиваем.
- Перекладываем тесто в форму и выпекаем 50 – 55 минут на самом низком уровне духовки.
- Смешиваем лимонный сок с пудрой и пропитываем им готовый пирог. Оставляем остывать.
- Вынимаем пирог формы. Топим шоколад, поливаем пирог и посыпаем кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!