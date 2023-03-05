Швидкий лимонний пиріг – прекрасна опція для післяобідньої перерви на каву чи чай. Він неймовірно ароматний, вологий і солодкий, тож готуйтеся до того, що закохаєтесь в його смак з першого шматочка.
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Жодних хитромудрих інгредієнтів – лише те, що вже є на кухні. Якщо любите експерименти, то можете додати у тісто сік лайма або апельсину.
Рецепт швидкого лимонного пирога
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 6
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Застеляємо форму пергаментним папером.
- Борошно просіюємо у миску, додаємо розпушувач, сіль та перемішуємо.
- У другу миску вбиваємо яйця, вливаємо молоко та збиваємо міксером. Додаємо цукор, ванільний цукор, олію, розтоплене вершкове масло, цедру лимона, екстракт і ще раз збиваємо.
- З'єднуємо інгредієнти та збиваємо до утворення однорідного тіста. Додаємо кокосову стружку і ще раз збиваємо.
- Перекладаємо тісто у форму та випікаємо 50 – 55 хвилин на найнижчому рівні духовки.
- Змішуємо лимонний сік з пудрою та просочуємо ним готовий пиріг. Залишаємо вистигати.
- Виймаємо пиріг форми. Топимо шоколад, поливаємо пиріг та посипаємо кокосовою стружкою.
Смачного!