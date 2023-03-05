Быстрый лимонный пирог – отличная опция для послеобеденного перерыва на кофе или чай. Он невероятно ароматный, влажный и сладкий, так что готовьтесь к тому, что влюбитесь в его вкус из первого кусочка.

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Никаких хитроумных ингредиентов только то, что уже есть на кухне. Если любите эксперименты, то можете добавить в тесто сок лайма или апельсина.

Рецепт быстрого лимонного пирога

Время: 1 час 20 минут

Порций: 6

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Застилаем форму пергаментной бумагой.
  • Муку просеиваем в миску, добавляем разрыхлитель, соль и перемешиваем.
  • Во вторую миску вбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем миксером. Добавляем сахар, ванильный сахар, растительное масло, растопленное сливочное масло, цедру лимона, экстракт и еще раз взбиваем.
  • Соединяем ингредиенты и взбиваем до образования однородного теста. Добавляем кокосовую стружку и еще раз взбиваем.
  • Перекладываем тесто в форму и выпекаем 50 – 55 минут на самом низком уровне духовки.
  • Смешиваем лимонный сок с пудрой и пропитываем им готовый пирог. Оставляем остывать.
  • Вынимаем пирог формы. Топим шоколад, поливаем пирог и посыпаем кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!