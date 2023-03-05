Быстрый лимонный пирог – отличная опция для послеобеденного перерыва на кофе или чай. Он невероятно ароматный, влажный и сладкий, так что готовьтесь к тому, что влюбитесь в его вкус из первого кусочка.

Читайте также Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курицей по оригинальным рецептам

Никаких хитроумных ингредиентов только то, что уже есть на кухне. Если любите эксперименты, то можете добавить в тесто сок лайма или апельсина.

Рецепт быстрого лимонного пирога

Время: 1 час 20 минут

Порций: 6

Ингредиенты: – 300 грамм пшеничной муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 2 яйца;

– 160 миллилитров молока;

– 200 грамм сахара;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 60 миллилитров масла;

– 100 грамм растопленного сливочного масла;

– цедра 2 лимонов;

– 1 чайная ложка экстракта лимона;

– 60 граммов кокосовой стружки; для замачивания: – сок двух лимонов (примерно 80 – 100 миллилитров);

– 3 чайные ложки сахарной пудры; для украшения: – 50 грамм белого шоколада;

– кокосовая стружка для посыпания.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Застилаем форму пергаментной бумагой.

Муку просеиваем в миску, добавляем разрыхлитель, соль и перемешиваем.

Во вторую миску вбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем миксером. Добавляем сахар, ванильный сахар, растительное масло, растопленное сливочное масло, цедру лимона, экстракт и еще раз взбиваем.

Соединяем ингредиенты и взбиваем до образования однородного теста. Добавляем кокосовую стружку и еще раз взбиваем.

Перекладываем тесто в форму и выпекаем 50 – 55 минут на самом низком уровне духовки.

Смешиваем лимонный сок с пудрой и пропитываем им готовый пирог. Оставляем остывать.

Вынимаем пирог формы. Топим шоколад, поливаем пирог и посыпаем кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!