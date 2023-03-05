Быстрый лимонный пирог – отличная опция для послеобеденного перерыва на кофе или чай. Он невероятно ароматный, влажный и сладкий, так что готовьтесь к тому, что влюбитесь в его вкус из первого кусочка.
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Никаких хитроумных ингредиентов только то, что уже есть на кухне. Если любите эксперименты, то можете добавить в тесто сок лайма или апельсина.
Рецепт быстрого лимонного пирога
Время: 1 час 20 минут
Порций: 6
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Застилаем форму пергаментной бумагой.
- Муку просеиваем в миску, добавляем разрыхлитель, соль и перемешиваем.
- Во вторую миску вбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем миксером. Добавляем сахар, ванильный сахар, растительное масло, растопленное сливочное масло, цедру лимона, экстракт и еще раз взбиваем.
- Соединяем ингредиенты и взбиваем до образования однородного теста. Добавляем кокосовую стружку и еще раз взбиваем.
- Перекладываем тесто в форму и выпекаем 50 – 55 минут на самом низком уровне духовки.
- Смешиваем лимонный сок с пудрой и пропитываем им готовый пирог. Оставляем остывать.
- Вынимаем пирог формы. Топим шоколад, поливаем пирог и посыпаем кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!