Этот десерт покоряет из первого кусочка: рецепт классического лимонного тарта
Источник:The Spruce Eats
Лимонный тарт – это отличный десерт, который сделает незабываемым финал любого застолья. Также это отличная опция к горячему напитку, когда вы захотите сделать себе небольшой перерыв от дел.
Лимонный тарт – роскошный домашний десерт, в котором сочетаются песочное тесто, нежный крем и кислинка фрукта. Его вкус одновременно терпкий, сладкий, хрустящий и кремовый, поэтому устоять перед ним просто невозможно.
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Часто тарт украшают сезонными ягодами или фруктами, но если вы упустите этот шаг – на непревзойденность десерта это не повлияет никоим образом.
Рецепт лимонного тарта
Время: 1 час + 3 часа в застывание
Порций: 10
Лимонный десерт, покоряющий из первого кусочка / Фото 31 Daily
Ингредиенты:
для теста:
- 1,5 стакана муки;
- 0,5 стакана холодного несоленого масла (нарезанного кубиками);
- треть стакана сахара;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1/4 чайной ложки соли.
для начинки:
- 6 яиц;
- 3/4 стакана сахара;
- 1 столовая ложка цедры лимона;
- 2/3 стакана свежевыжатого лимонного сока;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 2/3 стакана несоленого масла (нарезанного кубиками);
- фрукты, сливки или ягоды для украшения – по желанию.
Приготовление:
- Сначала готовим тесто. Решетки ставим на середину духовки, включаем ее на 175 градусов.
- Смешиваем муку, масло, сахар, яйцо, ванильный экстракт и соль. Хорошо вымешаем (можно в комбайне), пока ингредиенты не соединятся и мы не получим тесто.
- Выкладываем тесто в форму для торта. Равномерно распределяем его на дне и стенках, чтобы образовалось хорошее основание. В некоторых местах прокалываем тесто вилкой. Выпекаем 20 минут до легкого золотистого цвета. Вынимаем, чтобы основание остыло.
- Беремся за начинку. В средней кастрюле смешиваем яйца и сахар, взбиваем венчиком. Добавляем лимонную цедру, сок и ванильный экстракт. Взбиваем.
- Ставим кастрюлю на средний огонь и варим, постоянно помешивая, 5 – 7 минут, чтобы смесь загустела. Снимаем с огня, добавляем масло и взбиваем до однородности.
- Заливаем начинку в основу, которую мы приготовили, разглаживаем.
- Ставим тарт в духовку и запекаем 15 минут.
- Вынимаем тарт, даем ему остыть до комнатной температуры и ставим в холодильник минимум на 3 часа.
Приятного аппетита!