Лимонний тарт – це розкішний домашній десерт, у якому поєднуються пісочне тісто, ніжний крем та кислинка фрукта. Його смак одночасно терпкий, солодкий, хрусткий і кремовий, тож встояти перед ним просто неможливо.

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Часто тарт прикрашають сезонними ягодами або фруктами, але якщо ви пропустите цей крок – на неперевершеність десерту це не вплине жодним чином.

Рецепт лимонного тарту

Час: 1 година + 3 години на застигання

Порцій: 10

Лимонний десерт, який підкорює з першого шматочка / Фото 31 Daily

Інгредієнти:

для тіста:

1,5 склянки борошна;

0,5 склянки холодного несолоного масла (нарізаного кубиками);

третина склянки цукру;

1 яйце;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1/4 чайної ложки солі.

для начинки:

6 яєць;

3/4 склянки цукру;

1 столова ложка цедри лимона;

2/3 склянки свіжовичавленого лимонного соку;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

2/3 склянки несолоного масла (нарізаного кубиками);

фрукти, вершки або ягоди для прикраси – за бажанням.

Приготування:

Спочатку готуємо тісто. Решітку ставимо на середину духовки, вмикаємо її на 175 градусів. Змішуємо борошно, масло, цукор, яйце, ванільний екстракт та сіль. Добре вимішаємо (можна у комбайні), доки інгредієнти не з'єднаються й ми не отримаємо тісто. Викладаємо тісто у форму для торта. Рівномірно розподіляємо його на дні та стінках, щоб утворилася гарна основа. В деяких місцях проколюємо тісто виделкою. Випікаємо 20 хвилин, до легкого золотистого кольору. Виймаємо, щоб основа вистигла. Беремося за начинку. У середній каструлі змішуємо яйця та цукор, збиваємо вінчиком. Додаємо лимонну цедру, сік та ванільний екстракт. Збиваємо. Ставимо каструлю на середній вогонь та варимо, постійно помішуючи, 5 – 7 хвилин, щоб суміш загусла. Знімаємо з вогню, додаємо масло та збиваємо до однорідності. Заливаємо начинку в основу, яку ми приготували, розгладжуємо. Ставимо тарт у духовку та запікаємо 15 хвилин. Виймаємо тарт, даємо йому вистигнути до кімнатної температури та ставимо у холодильник мінімум на 3 години.

Смачного!