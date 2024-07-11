Вкусно словно в карпатском ресторане: как приготовить лисички
11 июля 2024, 10:14Читати новину українською
Источник:Beszamel
Лисички – это одно из самых вкусных блюд летней кухни. Самое лучшее в них то, что их можно приготовить разными способами.
Лисички в сливках можно подавать к мясу, рыбе, как дополнение к клецкам, картофелю или макаронам. Их очень просто готовить, если знать несколько хитростей.
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Как правильно варить лисички
На 1 килограмм лисичек вскипятите 3 литра воды с 1 чайной ложкой соли. Благодаря добавлению соли лисички останутся твердыми. Бросить грибы в кипящую воду и варить 3 минуты, затем слить их, промыть холодной водой, чтобы они не варились внутри, и обсушить.
Лисички в сливках
- Время: 4
- Порций: 25 минут
– 500 грамм лисичек;
– пол луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 чайные ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 500 миллилитров сливок 30%;
– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки;
– морская соль и свежемолотый черный перец.
Приготовление:
- Лисички следует тщательно очистить, затем промыть под холодной проточной водой и обсушить.
- Маленькие лисички оставить целыми, более крупные нарезать аккуратными кусочками.
- Когда лисички будут готовы, лук нарежьте мелкими кубиками, а чеснок выдавите через пресс.
- На сковороде следует разогреть сливочное и оливковое масло, затем добавить лук и чеснок, слегка посолить и перемешивать до прозрачности.
- Добавьте лисички – в начале они выпустят много воды, которая должна испариться.
- Во время выпаривания слегка поперчите лисички.
- Когда вода из грибов испарится, добавить сливки и варите на медленном огне, пока они не уменьшатся в объеме примерно на 30%.
- В конце посолите, поперчите и посыпьте петрушкой.