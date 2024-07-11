Вкусно словно в карпатском ресторане: как приготовить лисички

Лисички – это одно из самых вкусных блюд летней кухни. Самое лучшее в них то, что их можно приготовить разными способами.

Лисички в сливках можно подавать к мясу, рыбе, как дополнение к клецкам, картофелю или макаронам. Их очень просто готовить, если знать несколько хитростей.

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Как правильно варить лисички

На 1 килограмм лисичек вскипятите 3 литра воды с 1 чайной ложкой соли. Благодаря добавлению соли лисички останутся твердыми. Бросить грибы в кипящую воду и варить 3 минуты, затем слить их, промыть холодной водой, чтобы они не варились внутри, и обсушить.

Лисички в сливках

Время : 4

: 4 Порций: 25 минут

– 500 грамм лисичек;– пол луковицы;– 2 зубчика чеснока;– 4 чайные ложки сливочного масла;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 500 миллилитров сливок 30%;– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки;– морская соль и свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Лисички следует тщательно очистить, затем промыть под холодной проточной водой и обсушить. Маленькие лисички оставить целыми, более крупные нарезать аккуратными кусочками. Когда лисички будут готовы, лук нарежьте мелкими кубиками, а чеснок выдавите через пресс. На сковороде следует разогреть сливочное и оливковое масло, затем добавить лук и чеснок, слегка посолить и перемешивать до прозрачности. Добавьте лисички – в начале они выпустят много воды, которая должна испариться. Во время выпаривания слегка поперчите лисички. Когда вода из грибов испарится, добавить сливки и варите на медленном огне, пока они не уменьшатся в объеме примерно на 30%. В конце посолите, поперчите и посыпьте петрушкой.

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