Это вкусная консервация с семенами горчицы и лавровым листом. Такие огурчики прекрасно подойдут с любым гарниром.

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Огурцы по-фински

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Замочите огурцы в воде на 2 – 3 часа.
  2. Затем отрежьте кончики и нарежьте крупными кусочками (на 3 – 4 части).
  3. Для этого рецепта подойдут как маленькие, так и средние огурцы.
  4. Для маринада используйте большую кастрюлю (4 – 5 литров), налейте воду, добавьте сахар, соль, лавровый лист и семена горчицы.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Затем добавьте уксус и снова доведите маринад до кипения.
  6. Выложите подготовленные огурцы в маринад и оставьте в кастрюле, пока они не изменят цвет на оливковый, примерно на 4 – 5 минут. С помощью шумовки аккуратно выньте огурцы из маринада.
  7. Стерилизуйте банки и крышки.
  8. Промойте банки в проточной воде с моющим средством или пищевой содой.
  9. Стерилизуйте в духовке при температуре 180 градусов, на пару или в микроволновой печи.
  10. Крышки кипятите в кастрюле с водой в течение 5 – 10 минут.
  11. Разложите огурцы в чистые банки и залейте горячим маринадом.
  12. Закатайте банки, переверните вверх дном и по желанию накройте плотной тканью.
  13. После охлаждения уберите консервацию в прохладное темное место.