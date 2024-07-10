Это вкусная консервация с семенами горчицы и лавровым листом. Такие огурчики прекрасно подойдут с любым гарниром.
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Огурцы по-фински
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Замочите огурцы в воде на 2 – 3 часа.
- Затем отрежьте кончики и нарежьте крупными кусочками (на 3 – 4 части).
- Для этого рецепта подойдут как маленькие, так и средние огурцы.
- Для маринада используйте большую кастрюлю (4 – 5 литров), налейте воду, добавьте сахар, соль, лавровый лист и семена горчицы.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Затем добавьте уксус и снова доведите маринад до кипения.
- Выложите подготовленные огурцы в маринад и оставьте в кастрюле, пока они не изменят цвет на оливковый, примерно на 4 – 5 минут. С помощью шумовки аккуратно выньте огурцы из маринада.
- Стерилизуйте банки и крышки.
- Промойте банки в проточной воде с моющим средством или пищевой содой.
- Стерилизуйте в духовке при температуре 180 градусов, на пару или в микроволновой печи.
- Крышки кипятите в кастрюле с водой в течение 5 – 10 минут.
- Разложите огурцы в чистые банки и залейте горячим маринадом.
- Закатайте банки, переверните вверх дном и по желанию накройте плотной тканью.
- После охлаждения уберите консервацию в прохладное темное место.