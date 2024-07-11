Лисички у вершках можна подавати до м'яса, риби, як доповнення до галушок, картоплі або макаронів. Їх дуже просто готувати, якщо знати кілька хитрощів.

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Як правильно варити лисички

На 1 кілограм лисичок закип'ятіть 3 літри води з 1 чайною ложкою солі. Завдяки додаванню солі лисички залишаться твердими. Кинути гриби в киплячу воду і варити 3 хвилини, потім злити їх, промити холодною водою, щоб вони не варилися всередині, і обсушити.

Лисички у вершках

  • Час: 4
  • Порцій: 25 хвилин

Приготування:

  1. Лисички слід ретельно очистити, потім промити під холодною проточною водою та обсушити.
  2. Маленькі лисички залишити цілими, більші нарізати акуратними шматочками.
  3. Коли лисички будуть готові, цибулю наріжте дрібними кубиками, а часник видавіть через прес.
  4. На сковороді слід розігріти вершкове та оливкову олію, потім додати цибулю і часник, злегка посолити та перемішувати до прозорості.
  5. Додайте лисички – на початку вони випустять багато води, яка повинна випаруватися.
  6. Під час випарювання злегка поперчіть лисички.
  7. Коли вода з грибів випарується, додати вершки та варіть на повільному вогні, поки вони не зменшаться в об’ємі приблизно на 30%.
  8. В кінці посоліть, поперчіть та посипте петрушкою.