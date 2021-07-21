Баба-шрпанина – это традиционная украинская запеканка из речной рыбы. Первые упоминания об этом блюде можно найти на столе царя Латина в поэме Котляревского "Энеида", изданной в 1798 году.

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Такое необычная название произошло от слова "шарпать" – рвать на куски. Обычно блюдо готовилось из тарани или чабака. Для особых угощений иногда брали судака.



Особенный рецепт / Фото Freepik

Рецепт бабы - чехарды

Время приготовления: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты : 1 килограмм судака (или другой пресноводной рыбы );

1 стакан пшеничной муки;

2,5 столовые ложки масла для жарки;

2 штуки лука;

полстакана рыбного бульона ;

по вкусу соль , перец.

Приготовление: