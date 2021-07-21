Баба-шрпанина – это традиционная украинская запеканка из речной рыбы. Первые упоминания об этом блюде можно найти на столе царя Латина в поэме Котляревского "Энеида", изданной в 1798 году.
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Такое необычная название произошло от слова "шарпать" – рвать на куски. Обычно блюдо готовилось из тарани или чабака. Для особых угощений иногда брали судака.
Особенный рецепт / Фото Freepik
Рецепт бабы-чехарды
Время приготовления: 1 час
Порций: 4
Приготовление:
- Выбранную рыбу необходимо почистить, промыть и залить водой. Добавить соли и проварить полчаса после кипения. После этого вынуть рыбу из бульона, дать остыть, отделить от костей и разделить на куски.
- Лук порезать на мелкие кубики и поджарить на масле.
- В рыбный бульон добавить муку и перемешать тесто. По консистенции оно должно напоминать жидкую кашу. Добавить сюда лук с маслом и еще раз все перемешать.
- Измельченную рыбу положить на смазанную маслом сковороду, залить тестом, поперчить и поставить в духовку.
- Запекать около 40 минут при 180 градусах.