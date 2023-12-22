Никакой раскатки коржей не требуется. Тесто просто заливается на противень.
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Литый торт "Спартак"
- Время: 2 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте сметану, растопленное масло, мед и тушеную соду. Легко взбейте.
- Муку смешайте с какао и введите в жидкую массу, перемешайте. Готовое тесто будет, как густая сметана.
- Выпекайте на силиконовом коврике, щедро смазанной маслом пекарской бумаге или смазанном маргарином противни.
- Набирайте тесто ложкой и тонко размазывайте. Пеките при 190 градусах ориентировочно 4 – 8 минут. Коржи хорошо отстают, если постоят 30 секунд.
- Готовые коржи лучше не складывайте один на один, потому что они могут склеиться. Получается примерно 10 коржей по 20 сантиметров в диаметре.
- Сделайте заварной крем с маслом на 0,6 – 0,7 литра молока. Перемажьте им коржи, положите сверху ровную доску и оставьте на ночь. Утром украсьте по своему вкусу.