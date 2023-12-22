Ніякого розкочування коржів не потрібно. Тісто просто заливається на деко.

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Литий торт "Спартак"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10

Інгредієнти для коржів:

– 4 яйця;

– 150 мілілітрів жирної сметани;

– 1 склянка цукру;

– 6 столових ложок розтопленого масла;

– 1 столова ложка рідкого меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 столова ложка оцту;

– 4 столові ложки какао;

– 1,3 склянки борошна.

Приготування:

Збийте яйця з цукром до пухкості. Додайте сметану, розтоплене масло, мед та погашену оцтом соду. Легко збийте. Борошно змішайте з какао і введіть в рідку масу, перемішайте. Готове тісто буде, як густа сметана. Випікайте на силіконовому килимку, щедро змащеному олією пекарському папері або змащеному маргарином деко. Набирайте тісто ложкою і тонко розмащуйте. Печіть при 190 градусах орієнтовно 4 – 8 хвилин. Коржі добре відстають, якщо постоять 30 секунд. Готові коржі краще не складайте один на один, бо вони можуть склеїтися. Виходить приблизно 10 коржів по 20 сантиметрів в діаметрі. Зробіть заварний крем з маслом на 0,6 – 0,7 літра молока. Перемастіть ним коржі, покладіть зверху рівну дошку та залиште на ніч. Зранку прикрасьте до свого смаку.

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