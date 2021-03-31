Известный украинский кондитер Лиза Глинская очаровала поклонников в соцсети фотографиями с отдыха в Доминиканской Республике, куда она отправилась с любимым человеком.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" 1 сезона Лиза Глинская очаровала поклонников милыми фотографиями с долгожданного отдыха, на который кондитер отправилась со своей второй половинкой.

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Лиза Глинская опубликовала на своей странице в инстаграм милые фото из Доминиканской Республики на которых она улыбается и счастлива.



Скриншот с инстаграма Лизы Глинской

Вот так выглядит долгожданный и заслуженный отдых. Немного расстроены, но счастливые, – отметила кондитер.

Лиза Глинская наслаждается отпуском с любимым человеком, купается в океане и наслаждается местными коктейлями.



Скриншот с инстаграма Лизы Глинской

Кондитер нашла свою любовь и решилась познакомить своих поклонников с мужчиной относительно недавно. Известно, что у ее второй половинки есть сын, с которым они уже отдыхали вместе в Египте в начале года.

К слову, Лиза Глинская долго искала свою вторую половинку и это первые отношения кондитера, которыми она поделилась с читателями.

Лиза Глинская была замужем, но после потери ребенка ее отношения с мужем распались.