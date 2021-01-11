Елизавета Глинская отправилась отдыхать на роскошные пляжи Египта вместе со своим бойфрендом и его семьей. Как отдыхается судьи "Мастер Шеф" и что больше всего поразило девушку в Египте, читайте в материале Smachno News.

Судья "Мастер Шеф. Профессионалы" 1 сезона и известный кондитер Лиза Глинская очаровала пользователей в соцсетях фотографиями с отдыха в Египте вместе со своим бойфрендом и его семьей. Девушка поделилась деталями отдыха с поклонниками на своей странице в соцсети инстаграм.

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На территории отеля, в котором отдыхает Глинская, около 5 открытых бассейнов с подогревом, в одном из них температура воды составляет +34 градуса. Несмотря на жаркую погоду, присутствует ветерок, который особенно ощутим при выходе из воды Красного моря.

Поскольку в Египте сейчас не сезон для отдыха – море таки довольно теплое, а вот день стал намного короче – солнце заходит уже в 16:00.

Питание в выбранном кондитером отеле не слишком разнообразное, Лиза Глинская рассказала, что ей больше нравится турецкая кухня на отдыхе.

Что касается подробностей из личной жизни девушки – Лиза Глинская руководствуется правилом, что счастье любит тишину.