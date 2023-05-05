Поговаривают, что при жизни королева Елизавета II очень любила рыбный паштет на закуску, которую преимущественно готовили во время ее пребывания в шотландском замке Балморал.

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Чтобы и вы могли отведать блюдо с королевского стола, мы подготовили рецепт этой невероятной закуски из лосося.

Рецепт королевского паштета из лосося

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 125 граммов копченого лосося;

– 60 граммов сливочного масла;

– 60 граммов мягкого крем-сыра;

– 1,5 столовой ложки лимонного сока;

– 1 столовая ложка томатного пюре;

– укроп;

– соль;

– черный молотый перец.

Для подачи:

– свежий салат;

– тостовый хлеб.

Приготовление:

Нарезаем филе копченого лосося без кожуры на кусочки. Подготовьте масло, творог, томатную пасту и лимонный сок. Нарезаем немного вымытого и высушенного укропа.

Выкладываем в миску кусочки лосося, добавляем сливочное масло, мягкий творог, сок лимона, укроп, соль и перец. Взбиваем смесь в пюре с помощью блендера или миксера. Закрываем миску с паштетом пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут.

Для подачи раскладываем по тарелкам листья салата и выкладываем сверху порции паштета. Подаем с тостами.

Приятного аппетита!