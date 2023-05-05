Подейкують, що за життя королева Єлизавета II дуже любила рибний паштет на закуску, який переважно готували під час її перебування у шотландському замку Балморал.
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Щоб і ви могли скуштувати страву з королівського столу, ми підготували рецепт цієї неймовірної закуски з лосося.
Рецепт королівського паштету з лосося
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо філе копченого лосося без шкірки на шматочки. Підготуйте масло, сир, томатну пасту та лимонний сік. Нарізаємо трохи вимитого та висушеного кропу.
- Викладаємо у миску шматочки лосося, додаємо вершкове масло, м’який сир, сік лимона, кріп, сіль та перець. Збиваємо суміш в пюре за допомогою блендера або міксера. Закриваємо миску з паштетом харчовою плівкою та відправляємо у холодильник щонайменше на 30 хвилин.
- Для подачі розкладаємо по тарілках листя салату та викладаємо зверху порції паштету. Подаємо з тостами.
Смачного!