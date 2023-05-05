Закуска с королевского стола – любимый паштет Елизаветы II
5 мая 2023, 11:33Читати новину українською
Источник:Шуба Лайф
Почтим память королевы и приготовим очень легкий, но вкусный паштет из лосося на закуску.
Поговаривают, что при жизни королева Елизавета II очень любила рыбный паштет на закуску, которую преимущественно готовили во время ее пребывания в шотландском замке Балморал.
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Чтобы и вы могли отведать блюдо с королевского стола, мы подготовили рецепт этой невероятной закуски из лосося.
Рецепт королевского паштета из лосося
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем филе копченого лосося без кожуры на кусочки. Подготовьте масло, творог, томатную пасту и лимонный сок. Нарезаем немного вымытого и высушенного укропа.
- Выкладываем в миску кусочки лосося, добавляем сливочное масло, мягкий творог, сок лимона, укроп, соль и перец. Взбиваем смесь в пюре с помощью блендера или миксера. Закрываем миску с паштетом пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут.
- Для подачи раскладываем по тарелкам листья салата и выкладываем сверху порции паштета. Подаем с тостами.
Приятного аппетита!