Закуска с королевского стола – любимый паштет Елизаветы II

5 мая 2023, 11:33
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Источник:

Шуба Лайф

Почтим память королевы и приготовим очень легкий, но вкусный паштет из лосося на закуску.

Поговаривают, что при жизни королева Елизавета II очень любила рыбный паштет на закуску, которую преимущественно готовили во время ее пребывания в шотландском замке Балморал.

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Чтобы и вы могли отведать блюдо с королевского стола, мы подготовили рецепт этой невероятной закуски из лосося.

Рецепт королевского паштета из лосося

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем филе копченого лосося без кожуры на кусочки. Подготовьте масло, творог, томатную пасту и лимонный сок. Нарезаем немного вымытого и высушенного укропа.
  • Выкладываем в миску кусочки лосося, добавляем сливочное масло, мягкий творог, сок лимона, укроп, соль и перец. Взбиваем смесь в пюре с помощью блендера или миксера. Закрываем миску с паштетом пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут.
  • Для подачи раскладываем по тарелкам листья салата и выкладываем сверху порции паштета. Подаем с тостами.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак