Кузьме – 55: что любил есть легендарный музыкант

17 августа 2023, 10:34
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Информатор

17 августа, легендарному музыканту и певцу Андрею Кузьменко должно было исполниться 55 лет. Кузьма Скрябин погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года.

В День рождения легендарного певца мы хотим вспомнить его не только в песнях, но и предложить приготовить его любимое блюдо – голубцы с картошкой.

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Рецептом блюда поделилась мама Кузьмы – Ольга Михайловна Кузьменко. Её можно подавать не только на обед или ужин, ими также можно сытно позавтракать.

Рецепт голубцов с картофелем

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма картофеля;
– 6 средних луковиц;
– 2 белокочанные капусты;
– 2 моркови;
– 1 столовая ложка уксуса;
– соль;
– черный молотый перец;
– 6 столовых ложек сметаны.

Приготовление:

  • Доводим воду в большой кастрюле до кипения, солим и вливаем уксус. Капусту следует лишить кочерыжку и опустить в воду. Дайте ей оставить несколько минут, а затем снять листья, не вытаскивая капусту из воды.
  • Измельчаем лук и морковь и обжариваем сковороду с небольшим количеством масла. Чистим картофель, натираем на терке, отжимаем лишнюю влагу и добавляем в готовую зажарку в миску. Все хорошо перемешиваем, солим и перчим.
  • Заворачиваем начинку в капустные листья и выкладываем в глубокую кастрюлю рядами. Все заливаем водой на глаз и добавляем сметаны.
  • Тушим голубцы примерно один час. Кроме сметаны или сливок можно заправить готовые картофельные голубцы грибным соусом.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак