У День народження легендарного співака, ми хочемо згадати його не тільки у піснях, а й запропонувати приготувати його улюблену страву – голубці з картоплею.
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Рецептом страви поділилася мама Кузьми – Ольга Михайлівна Кузьменко. Їз можна подавати не тільки на обід чи вечерю, ними також можна ситно поснідати.
Рецепт голубців з картоплею
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- Доводимо воду у великій каструлі до кипіння, солимо та вливаємо оцет. Капусту слід позбавити качана та опустити у воду. Дайте їй покипіти кілька хвилин, а далі зняти листя, не витягуючи капусту із води.
- Подрібнюємо цибулю та моркву та обсмажуємо на сковороді з невеликою кількістю олії. Чистимо картоплю, натираємо на тертці, віджимаємо зайву вологу та додаємо до готової засмажки у миску. Усе добре перемішуємо, солимо та перчимо.
- Загортаємо начинку у капустяне листя та викладаємо у глибоку каструлю рядами. Усе заливаємо водою на око та додаємо сметани.
- Тушкуємо голубці приблизно одну годину. Окрім сметани чи вершків, можна заправити готові картопляні голубці грибним соусом.
Смачного!