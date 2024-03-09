Что любил есть и пить великий Кобзарь: этими блюдами вы лакомитесь до сих пор
Источник:Шуба
Известно, что наш Кобзарь был жизнелюбом. И кухню также очень уважал. По воспоминаниям современников, Тарас Шевченко очень любил вкусно поесть и был гурманом.
31 января 1843 года в письме к Яну Кухаренко Шевченко просил друга больше не упоминать в переписке вареники: "Проклятое это блюдо, что вы рассказывали, недели три снилось. Только что глаза закрою, вареник так, так тебе и лезет в глаза...". Ко Дню рождения Тараса Шевченко приготовьте блюда, которые он бы охотно тоже попробовал.
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Среди любимых блюд самого известного украинского поэта были борщ, заправленный пшеном, гречневые вареники, пельмени, колбаса и ветчина, кофе и чай с ромом, алкоголь (шампанское, херес, мадера, водка). Одним из самых любимых его напитков был чай с ромом.
Гречневые вареники
- Время: 1 час
- Порций: 4
для теста:
– 3 стакана гречневой муки;
– 1 яйцо;
– полстакана воды;
– пол чайной ложки соли;
для начинки:
– 600 грамм творога;
– яйцо;
– пол чайной ложки соли;
для соуса:
– 50 грамм сметаны;
– 40 грамм масла.
Приготовление:
- Доведите до кипения воду для теста. Всыпьте муку, соль, вбейте яйцо. Заварите тесто, хорошо все перемешав.
- Протрите творог через сито, перемешайте его с сырым яйцом, сахаром и солью.
- Сформируйте на ладони круглые тонкие лепешки, в центр каждой выкладывайте начинку из творога, залепите обычные полукруглые вареники.
- Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и варите 10 – 12 минут.
- При подаче можно полить их сметаной или растопленным сливочным маслом.
Чай с ромом
- Время: 20 минут
- Порций: 1
– 1 чашка воды;
– 1 чайная ложка черного чая;
– 1 – 2 столовые ложки рома;
– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;
– сок лимона.
Приготовление:
- Прокипятите воду в чайнике или кастрюле.
- Добавьте чай в чашку и залейте горячей водой. Дайте чаю завариться в течение 3 – 5 минут, в зависимости от выбранного сорта чая и желаемой крепости напитка.
- После заваривания чая, добавьте ром и сахар или мед. Хорошо смешайте.
- Если хотите, вы можете добавить сок лимона для свежести.