31 січня 1843 року в листі до Яна Кухаренка Шевченко просив друга більше не згадувати в листуванні вареники: "Проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі…". До Дня народження Тараса Шевченка приготуйте страви, які він би залюбки теж скуштував.

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Серед улюблених страв самого відомого українського поета були борщ, заправлений пшоном, гречані вареники, пельмені, ковбаса й шинка, кава й чай з ромом, алкоголь (шампанське, херес, мадера, горілка). Одним із найулюбленіших його напоїв був чай з ромом.

Гречані вареники

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Як приготувати гречані вареникиДуже смачно / Фото pexels

Приготування:

  1. Доведіть до кипіння воду для тіста. Всипте муку, сіль, вбийте яйце. Заваріть тісто, добре все перемішавши.
  2. Протріть сир через сито, перемішайте його із сирим яйцем, цукром і сіллю.
  3. Сформуйте на долоні круглі тонкі коржі, в центр кожного викладайте начинку з сиру, заліпіть звичайні напівкруглі вареники.
  4. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду і варіть 10 – 12 хвилин.
  5. При подачі можна полити їх сметаною або розтопленим вершковим маслом.

Чай з ромом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Чай з ромомДуже смачний напій / Фото unsplash

Приготування:

  1. Прокип'ятіть воду у чайнику або каструлі.
  2. Додайте чай у чашку та залийте гарячою водою. Дайте чаю заваритися протягом 3 – 5 хвилин, залежно від вибраного сорту чаю та бажаної міцності напою.
  3. Після заварювання чаю, додайте ром та цукор або мед. Добре змішайте.
  4. Якщо бажаєте, ви можете додати сік лимона для свіжості.