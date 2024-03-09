31 січня 1843 року в листі до Яна Кухаренка Шевченко просив друга більше не згадувати в листуванні вареники: "Проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі…". До Дня народження Тараса Шевченка приготуйте страви, які він би залюбки теж скуштував.
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Серед улюблених страв самого відомого українського поета були борщ, заправлений пшоном, гречані вареники, пельмені, ковбаса й шинка, кава й чай з ромом, алкоголь (шампанське, херес, мадера, горілка). Одним із найулюбленіших його напоїв був чай з ромом.
Гречані вареники
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Дуже смачно / Фото pexels
Приготування:
- Доведіть до кипіння воду для тіста. Всипте муку, сіль, вбийте яйце. Заваріть тісто, добре все перемішавши.
- Протріть сир через сито, перемішайте його із сирим яйцем, цукром і сіллю.
- Сформуйте на долоні круглі тонкі коржі, в центр кожного викладайте начинку з сиру, заліпіть звичайні напівкруглі вареники.
- Опустіть вареники в киплячу підсолену воду і варіть 10 – 12 хвилин.
- При подачі можна полити їх сметаною або розтопленим вершковим маслом.
Чай з ромом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Дуже смачний напій / Фото unsplash
Приготування:
- Прокип'ятіть воду у чайнику або каструлі.
- Додайте чай у чашку та залийте гарячою водою. Дайте чаю заваритися протягом 3 – 5 хвилин, залежно від вибраного сорту чаю та бажаної міцності напою.
- Після заварювання чаю, додайте ром та цукор або мед. Добре змішайте.
- Якщо бажаєте, ви можете додати сік лимона для свіжості.