Для того, чтобы насладиться вкусом вареной кукурузы, не нужно быть кулинарным мастером. С кукурузы стоит снять листья, помыть и положить в кастрюлю с толстым дном. При желании на дно можно поставить вымытые листья, которые только что оборвали.

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Затем нужно залить кастрюлю водой, чтобы вода была выше уровня кукурузы на 2 сантиметра. Варить молодую кукурузу стоит примерно 20 минут в кипящей воде. Готовность кукурузы надо проверить "на зуб".

Солить блюдо нужно только после того, как оно готова, а также можно смазать кукурузу сливочным маслом. Несколько простых действий – и вкусное блюдо готово!