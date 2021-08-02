Для того, щоб насолодитися смаком вареної кукурудзи, не потрібно бути кулінарним майстром. З кукурудзи варто лише зняти листя, помити та покласти у кастрюлю з товстим дном. За бажання на дно можна поставити вимите листя, яке щойно обірвали.

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Потім потрібно залити каструлю водою, щоб вода була вище від рівня кукурудзи на 2 сантиметри. Варити молоду кукурудзу варто приблизно 20 хвилин у киплячій воді. Готовність кукурудзи треба перевірити "на зуб".

Солити страву потрібно лише після того, як вона готова, а також можна змастити кукурудзу вершковим маслом. Декілька простих дій – і смачна страва готова!