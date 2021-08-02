Любимое летнее лакомство: рецепт вареной кукурузы от Лилии Ребрик

Летом каждый из нас ожидает, когда созреет кукуруза, чтобы полакомиться непритязательной, но таким вкусным блюдом. Телеведущая Лилия Ребрык поделилась своим рецептом приготовления вареной кукурузы.

Для того, чтобы насладиться вкусом вареной кукурузы, не нужно быть кулинарным мастером. С кукурузы стоит снять листья, помыть и положить в кастрюлю с толстым дном. При желании на дно можно поставить вымытые листья, которые только что оборвали.

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Затем нужно залить кастрюлю водой, чтобы вода была выше уровня кукурузы на 2 сантиметра. Варить молодую кукурузу стоит примерно 20 минут в кипящей воде. Готовность кукурузы надо проверить "на зуб".

Солить блюдо нужно только после того, как оно готова, а также можно смазать кукурузу сливочным маслом. Несколько простых действий – и вкусное блюдо готово!