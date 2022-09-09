Она никогда не отказывалась от сладкого: любимые десерты Елизаветы II
Весть о смерти Елизаветы II всколыхнула мир 8 сентября 2022 года. Ее Величество стало настоящей иконой для миллионов людей, она пришлась по душе и украинцам. Она помогала нам в нелегкой борьбе с врагом, и меньше всего, что мы можем сделать – вспомнить ее кулинарные вкусы и возможно приготовить один из ее любимых десертов в эти выходные.
Вы, наверное, хоть раз и задумывались, а что подавали к столу Елизаветы II? Мы представляли что-то помпезное, возможно, даже молекулярную кухню. Конечно, такие блюда действительно имели место, но королева любила обычные блюда из обычных продуктов: черный шоколад, сладкую выпечку, всевозможные овощи, рыбу. В ее рационе имел место и фастфуд – она охотно завтракала бургером, правда, без кетчупа.
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Бывший шеф-повар Елизаветы II не раз рассказывал, что Ее Величество настолько любило полакомиться сладкими десертами и выпечкой, что с легкостью могла отказаться для этого от мясных или рыбных блюд.
Елизавета II разрезает торт / Фото NDTV Food
Одним из самых любимых десертов Елизаветы II был большой шоколадный торт с пухлыми бисквитными лепешками. Не секрет, что Ее Величество любило и алкогольные коктейли, правда, в меру. Когда Дарен МакГрейди готовил для нее шоколадный мусс из виски – она была в восторге.
Блинчики на завтрак, знаменитые бутерброды с вареньем, ролик с которым вышел к платиновому юбилею Ее Величества (то, что с Паддингтоном), и королевский пудинг – это только небольшой перечень сладких блюд, от которых отказаться Елизавете II была не сила.
Елизавета II и мишка Паддингтон / Фото News World Tick
В честь юбилея королевы Елизаветы II более 5 тысяч кондитеров соревновались за возможность приготовить для Ее Величества праздничный торт. Победу одержала Джемма Мелвин, приготовившая несравненный лимонный пудинг, вдохновленный швейцарским рулетом.
Джемма Мелвин / Фото Clarence house
Поскольку чаще всего Королева Великобритании Елизавета II заказывала своему шеф-повару шоколадный мусс, мы выбрали для вас рецепт этого десерта. Это блюдо готовится из простых ингредиентов, не нуждается в дорогих ингредиентах и его с легкостью можно повторить на своей кухне.
Рецепт Королевского шоколадного мусса
Шоколадный мусс / Фото Drumbuie
– 100 граммов черного шоколада;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 50 граммов сахара;
– 30 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- На паровой бане растопите шоколад.
- Отделите белок от желтка. Яичный белок тщательно взбейте с сахаром до стойких пиков.
- К растопленному шоколаду добавьте взбитый белок с сахаром и растопленное сливочное масло. Нежно перемешайте шоколадную смесь и поместите ее в креманку.
- Готовый десерт можно украсить измельченными орехами, ягодами или сухофруктами.
Приятного тебе аппетита!