Банановый хлеб – традиционная сладкая выпечка на королевском столе. Обычно его готовили на зимние праздники, но он настолько пришелся по душе Елизавете II и ее внукам, что шеф-повар Даррен МакГреди частенько готовил его в будни.

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Сегодня банановый хлеб продают во многих кондитерских Лондона, также его традиционно готовят в Букингемском дворце.

Чтобы приготовить сладкий хлеб к чаю или ароматной чашечке кофе, вам нужны простые ингредиенты и немного времени.

Рецепт королевского бананового хлеба

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4



Фото журнал Воґ

Ингредиенты:

– 2 шт. куриных яиц;

– 220 г муки;

– щепотка соли;

– 1 ч. л. ванильного сахара;

– 180 г сахара;

– 120 г сливочного масла;

– 450 г светлого изюма;

– 450 г бананов;

– 30 г нарезанных грецких орехов;

– 1 ч. л. разрыхлителя для теста.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для выпекания блюда смажьте сливочным маслом, а на дно выстелите слой пергамента. Смешайте просеянную муку и разрыхлитель с солью.​



Фото Мари Клер

Холодное сливочное масло натрите в муку на грубой терке. Разомните массу пальцами в крошку. Всыпьте в муку сахар, измельченные грецкие орехи и изюм. Перемешайте массу. Сформируйте отверстие в рыхлой массе и вбейте в центр яйца.​



Фото Мари Клер

Разомните бананы вилкой, добавьте в тесто и высыпьте ванильный сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты и замесите однородное тесто. Переложите тесто в противень для выпекания и разровняйте ложкой. Дополнительно разрежьте банан вдоль и выложите сверху на тесто.​





Фото Мари Клер

Выпекайте хлеб в течение 45 минут до готовности. Охладите готовый банановый хлеб и нарежьте его на кусочки. Приятного аппетита!

Чтобы воссоздать королевский банановый хлеб, как его подают для Елизаветы II – подавайте его с ароматным чаем.