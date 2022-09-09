Вы, наверное, хоть раз и задумывались, а что подавали к столу Елизаветы II? Мы представляли что-то помпезное, возможно, даже молекулярную кухню. Конечно, такие блюда действительно имели место, но королева любила обычные блюда из обычных продуктов: черный шоколад, сладкую выпечку, всевозможные овощи, рыбу. В ее рационе имел место и фастфуд – она охотно завтракала бургером, правда, без кетчупа.

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Бывший шеф-повар Елизаветы II не раз рассказывал, что Ее Величество настолько любило полакомиться сладкими десертами и выпечкой, что с легкостью могла отказаться для этого от мясных или рыбных блюд.



Елизавета II разрезает торт / Фото NDTV Food

Одним из самых любимых десертов Елизаветы II был большой шоколадный торт с пухлыми бисквитными лепешками. Не секрет, что Ее Величество любило и алкогольные коктейли, правда, в меру. Когда Дарен МакГрейди готовил для нее шоколадный мусс из виски – она была в восторге.

Блинчики на завтрак, знаменитые бутерброды с вареньем, ролик с которым вышел к платиновому юбилею Ее Величества (то, что с Паддингтоном), и королевский пудинг – это только небольшой перечень сладких блюд, от которых отказаться Елизавете II была не сила.



Елизавета II и мишка Паддингтон / Фото News World Tick

В честь юбилея королевы Елизаветы II более 5 тысяч кондитеров соревновались за возможность приготовить для Ее Величества праздничный торт. Победу одержала Джемма Мелвин, приготовившая несравненный лимонный пудинг, вдохновленный швейцарским рулетом.



Джемма Мелвин / Фото Clarence house

Поскольку чаще всего Королева Великобритании Елизавета II заказывала своему шеф-повару шоколадный мусс, мы выбрали для вас рецепт этого десерта. Это блюдо готовится из простых ингредиентов, не нуждается в дорогих ингредиентах и его с легкостью можно повторить на своей кухне.

Рецепт Королевского шоколадного мусса



Шоколадный мусс / Фото Drumbuie

Ингредиенты:

– 100 граммов черного шоколада;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 50 граммов сахара;

– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

На паровой бане растопите шоколад.

Отделите белок от желтка. Яичный белок тщательно взбейте с сахаром до стойких пиков.

К растопленному шоколаду добавьте взбитый белок с сахаром и растопленное сливочное масло. Нежно перемешайте шоколадную смесь и поместите ее в креманку.

Готовый десерт можно украсить измельченными орехами, ягодами или сухофруктами.

Приятного тебе аппетита!