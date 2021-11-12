Любимый десерт миллионов: готовим крем-брюле по рецепту участника "Адской кухни"

Крем-брюле – десерт, покоривший сердца не только детей, но и взрослых. Чтобы приготовить правильный крем-брюле, нужно четко придерживаться рецептуры и технологии приготовления. Мы уверены, что по рецепту участника реалити "Адская кухня" (Новый канал) Равшана Хамидова у вас все получится с первого раза!

Крем-брюле – знаменитый французский десерт на основе заварного крема с карамельной корочкой. Такой десерт готовят и подают в фаянсовых или керамических порционных формах.

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Во Франции есть множество различных рецептов крем-брюле: с ромом, шоколадом и даже с лавандой. Кстати, вариации этого десерта встречаются в кухнях Италии, Испании и даже Японии. Приготовим классический крем-брюле, ведь учиться всегда нужно из простого.

Рецепт классического крем-брюле

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4

– 300 миллилитров молока;– 300 миллилитров жирных сливок;– 5 сырых желтков;– 100 граммов сахара.

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте все ингредиенты и перемешайте их венчиком до однородной консистенции. Залейте смесь в жароупорные керамические формочки.

В основу крема можно добавить палочку ванили, шоколад, цедру цитрусовых, даже трюфельное масло,

– рассказал Равшан Хамидов.

На дно противня вылейте воду, сверху положите формочки из крем-брюле, чтобы образовалась водяная баня.



Крем-брюле / Фото Новый канал

Разогрейте духовку до 80 градусов и выпекайте десерт в течение 40 минут.

Бывает так, что через 40 минут крем не загустел. Яйца бывают разные, поэтому не волнуйтесь и добавляйте еще по 10 – 15 минут, пока десерт не загустеет,

– заметил Равшан.

Готовый крем-брюле достаньте из духовки и охладите при комнатной температуре. Посыпьте десерт сахаром и карамелизируйте его газовой горелкой. Если ее нет, растопите на сковороде сахар в карамель и залейте ею охлажденный десерт.

Десерт готов. Приятного аппетита!