Любимый десерт миллионов: готовим крем-брюле по рецепту участника "Адской кухни"
Источник:Новый канал
Крем-брюле – десерт, покоривший сердца не только детей, но и взрослых. Чтобы приготовить правильный крем-брюле, нужно четко придерживаться рецептуры и технологии приготовления. Мы уверены, что по рецепту участника реалити "Адская кухня" (Новый канал) Равшана Хамидова у вас все получится с первого раза!
Крем-брюле – знаменитый французский десерт на основе заварного крема с карамельной корочкой. Такой десерт готовят и подают в фаянсовых или керамических порционных формах.
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Во Франции есть множество различных рецептов крем-брюле: с ромом, шоколадом и даже с лавандой. Кстати, вариации этого десерта встречаются в кухнях Италии, Испании и даже Японии. Приготовим классический крем-брюле, ведь учиться всегда нужно из простого.
Рецепт классического крем-брюле
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 300 миллилитров молока;
– 300 миллилитров жирных сливок;
– 5 сырых желтков;
– 100 граммов сахара.
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте все ингредиенты и перемешайте их венчиком до однородной консистенции.
- Залейте смесь в жароупорные керамические формочки.
В основу крема можно добавить палочку ванили, шоколад, цедру цитрусовых, даже трюфельное масло,
– рассказал Равшан Хамидов.
- На дно противня вылейте воду, сверху положите формочки из крем-брюле, чтобы образовалась водяная баня.
Крем-брюле / Фото Новый канал
- Разогрейте духовку до 80 градусов и выпекайте десерт в течение 40 минут.
Бывает так, что через 40 минут крем не загустел. Яйца бывают разные, поэтому не волнуйтесь и добавляйте еще по 10 – 15 минут, пока десерт не загустеет,
– заметил Равшан.
- Готовый крем-брюле достаньте из духовки и охладите при комнатной температуре.
- Посыпьте десерт сахаром и карамелизируйте его газовой горелкой. Если ее нет, растопите на сковороде сахар в карамель и залейте ею охлажденный десерт.
Десерт готов. Приятного аппетита!