Крем-брюле – знаменитий французький десерт на основі заварного крему з карамельною скоринкою. Такий десерт готують і подають у фаянсових чи керамічних порційних формах.
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У Франції є безліч різних рецептів крем-брюле: з ромом, шоколадом і навіть з лавандою. До речі, варіації цього десерту зустрічаються в кухнях Італії, Іспанії та навіть Японії. Приготуймо класичний крем-брюле, адже вчитися завжди потрібно з простого.
Рецепт класичного крем-брюле
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти та перемішайте їх вінчиком до однорідної консистенції.
- Залийте суміш у жаротривкі керамічні формочки.
В основу крему можна додати паличку ванілі, шоколад, цедру цитрусових, навіть трюфельну олію,
– розповів Равшан Хамідов.
- На дно деко вилийте воду, зверху покладіть формочки з крем-брюле, щоб утворилася водяна баня.
Крем-брюле / Фото Новий канал
- Розігрійте духовку до 80 градусів та випікайте десерт протягом 40 хвилин.
Буває так, що через 40 хвилин крем не загуснув. Яйця бувають різні, тому не хвилюйтеся і додавайте ще по 10 – 15 хвилин, допоки десерт не загусне,
– відзначив Равшан.
- Готовий крем-брюле дістаньте з духовки та охолодіть при кімнатній температурі.
- Посипте десерт цукор та карамелізуйте його газовим пальником. Якщо його нема, розтопіть на сковороді цукор у карамель та залийте нею охолоджений десерт.
Десерт готовий. Смачного!