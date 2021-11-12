Крем-брюле – знаменитий французький десерт на основі заварного крему з карамельною скоринкою. Такий десерт готують і подають у фаянсових чи керамічних порційних формах.

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У Франції є безліч різних рецептів крем-брюле: з ромом, шоколадом і навіть з лавандою. До речі, варіації цього десерту зустрічаються в кухнях Італії, Іспанії та навіть Японії. Приготуймо класичний крем-брюле, адже вчитися завжди потрібно з простого.

Рецепт класичного крем-брюле

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів молока;

– 300 мілілітрів жирних вершків;

– 5 сирих жовтків;

– 100 грамів цукру.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти та перемішайте їх вінчиком до однорідної консистенції.

Залийте суміш у жаротривкі керамічні формочки.

В основу крему можна додати паличку ванілі, шоколад, цедру цитрусових, навіть трюфельну олію,

– розповів Равшан Хамідов.

На дно деко вилийте воду, зверху покладіть формочки з крем-брюле, щоб утворилася водяна баня.



Крем-брюле / Фото Новий канал

Розігрійте духовку до 80 градусів та випікайте десерт протягом 40 хвилин.

Буває так, що через 40 хвилин крем не загуснув. Яйця бувають різні, тому не хвилюйтеся і додавайте ще по 10 – 15 хвилин, допоки десерт не загусне,

– відзначив Равшан.

Готовий крем-брюле дістаньте з духовки та охолодіть при кімнатній температурі.

Посипте десерт цукор та карамелізуйте його газовим пальником. Якщо його нема, розтопіть на сковороді цукор у карамель та залийте нею охолоджений десерт.

Десерт готовий. Смачного!