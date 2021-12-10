Люди начали готовить по-другому, – Клопотенко рассказал о бешеной популярности украинской кухни

Вареники, палюшки, блины, вертута, сырник и король украинской кухни – борщ. Это лишь небольшой перечень традиционных украинских блюд, которые так мы все обожаем и готовим родным ежедневно. Шеф-повар Евгений Клопотенко отметил рост популярности на украинскую кухню.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился интересными наблюдениями, относительно роста спроса на украинскую кухню. Кулинар рассказал, что за последние пять лет она очень изменилась, что и вызвало бешеный спрос.

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Более пяти лет назад, Клопотенко одержал победу в популярном кулинарном шоу "Мастер Шеф". Тогда он дал обещание судьям и себе, что будет делать все для развития и популяризации украинской кухни. Свое слово шеф-повар сдержал — все это время он открывал украинцам забытые рецепты и возвращал в массы аутентичную кухню.

Люди уже начали готовить по-другому. Например, на улице ко мне может подойти кто-то и сказать:"спасибо, готовлю по вашим рецептам",

– отметил Евгений.

Клопотенко рассказал, что на его собственный кулинарный сайт ежемесячно заходит миллион человек. Самым популярным летом был рецепт малосольных огурцов – полмиллиона человек посмотрели.



Евгений Клопотенко и борщ / Фото из инстаграма повара

Пусть из них 100-200 тысяч приготовили огурцы, поделились этим рецептом со своими друзьями, родителями... Так через 20 лет мы увидим существенные изменения,

– добавил шеф-повар.

По словам Клопотенко, в магазинах появилось очень много украинских продуктов. А чем больше их появляется, тем круче.

Исследования говорят, что сейчас потребность людей в украинской еде выросла в шесть раз! Есть большие перемены, и я их чувствую. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что заложил для этого фундамент еще пять лет назад и сейчас это дает результат,

– добавил эксперт.

Евгений Клопотенко также занимается изменениями в школьном питании, ведь все начинается с детей.

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