Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився цікавими спостереженнями, щодо зростання попиту на українську кухню. Кулінар розповів, що за останні п'ять років вона дуже змінилася, що й викликало шалений попит.

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Понад п'ять років тому, Клопотенко здобув перемогу в популярному кулінарному шоу "Мастер Шеф". Тоді він дав обіцянку суддям та собі, що робитиме все для розвитку та популяризації української кухні. Своє слово шеф-кухар дотримав — увесь цей час він відкривав українцям забуті рецепти та повертав у маси автентичну кухню.

Люди вже почали готувати по-іншому. Наприклад, на вулиці до мене може підійти хтось і сказати: "Дякую, готую за вашими рецептами",

– відзначив Євген.

Клопотенко розповів, що на його власний кулінарний сайт щомісяця заходить мільйон людей. Найпопулярнішим літом був рецепт малосольних огірків — півмільйона людей подивилися.



Євген Клопотенко і борщ / Фото з інстаграму кухаря

Нехай із них 100-200 тисяч приготували огірки, поділилися цим рецептом зі своїми друзями, батьками... Так через 20 років ми побачимо суттєві зміни,

– додав шеф-кухар.

За словами Клопотенка, у магазинах з'явилося дуже багато українських продуктів. А чим більше їх з'являється, тим крутіше.

Дослідження кажуть, що зараз потреба людей в українській їжі зросла у шість разів! Є великі зміни, і я їх відчуваю. Зі стовідсотковою впевненістю можу сказати, що заклав для цього фундамент ще п'ять років тому і зараз це дає результат,

– додав експерт.

Євген Клопотенко також займається змінами у шкільному харчуванні, адже все починається з дітей.

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