Киевская дизайн-студия YOD разработала альтернативный логотип. Что он символизирует – читайте в материале.

Для Kyiv Pie было разработано пять вариантов логотипа, которые выбирали путем голосования на официальном туристическом сайте города.

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YOD представили свое видение логотипа на упаковке пирога с минималистичным дизайном, изобразив логотип с листьями каштана с 24 точками - символ города, который пульсирует 24 часа в сутки.

Наш брендинг о современности, легкости и открытости. 24 точки, которые можно объединить в лист каштана, солнце, подсолнечник, или проявить фантазию и создать собственный рисунок. Потому что Киев – это современный город, который пульсирует 24 часа в сутки, – прокомментировали в посте на официальной странице YOD в фейсбук.

Kyiv Pie – проект создан совместно с Управлением туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации, Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма и Ассоциации шеф-поваров Украины.

Пироги круглой формы готовят на бездрожжевого теста с различными солеными начинками, а в будущем планируют добавить и сладкие.

Напомним, Украина подала официальную заявку на включение борща в ЮНЕСКО, инициатор которой Клопотенко.