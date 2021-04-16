Kyiv Pie – для нового гастросимвола столицы презентовали альтернативный логотип
Киевская дизайн-студия YOD разработала альтернативный логотип. Что он символизирует – читайте в материале.
Источник:фейсбук YOD design lab
Для Kyiv Pie было разработано пять вариантов логотипа, которые выбирали путем голосования на официальном туристическом сайте города.
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YOD представили свое видение логотипа на упаковке пирога с минималистичным дизайном, изобразив логотип с листьями каштана с 24 точками - символ города, который пульсирует 24 часа в сутки.
Наш брендинг о современности, легкости и открытости. 24 точки, которые можно объединить в лист каштана, солнце, подсолнечник, или проявить фантазию и создать собственный рисунок. Потому что Киев – это современный город, который пульсирует 24 часа в сутки, – прокомментировали в посте на официальной странице YOD в фейсбук.
Kyiv Pie – проект создан совместно с Управлением туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации, Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма и Ассоциации шеф-поваров Украины.
Напомним, Украина подала официальную заявку на включение борща в ЮНЕСКО, инициатор которой Клопотенко.
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