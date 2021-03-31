Евгений Клопотенко продолжает делать все, чтобы борщ остался украинским и чтобы ни у кого не возникало больше вопросов о его происхождении. Важным шагом стало подача официальной заявки на включение борща в ЮНЕСКО.

МИД Украины подало номинационное досье "Культура приготовления украинского борща" для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Клопотенко.

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Евгений Клопотенко

Когда вы заходите в ресторан за границей, то скорее всего в меню вы увидите "Борщ (русский суп)". Когда я узнал об этом, понял, что надо защищать борщ, потому что речь не просто о еде, а о культурной идентификации нации, – прокомментировал шеф-повар.

Название поданной заявки – "Культура приготовления украинского борща". На рассмотрение заявки может уйти два или три года. В течение этих лет Украина должна продемонстрировать, что борщ действительно является ценностью государства. Проводить фестивали борща, ввести День борща и даже разработать телепрограммы о борще – это и есть дополнительные важные шаги, которые должна сделать Украина, чтобы получить результат.

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко

Представленный документ состоит из более чем 700 страниц, на которых доказательства того, что борщ родом из Украины и тесно переплетен с украинской культурой.

Обратите внимание! В октябре 2020 года борщ был внесен в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, а 30 марта Украина подала заявку в ЮНЕСКО для признания борща украинским блюдом уже на мировом уровне.