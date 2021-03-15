Современный гастрономический тур по столице Украины планируют запустить к концу 2021 года, чем будут угощать гостей – далее в материале.

В начале года был анонсирован старт гастрономических туров по Киеву, для которых команда известных украинских шеф-поваров создала пирог Kyiv Pie.

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Kyiv Pie – удивительный замысел, созданный с целью показать жителям и гостям столицы, что Киев может удивить гастротуриста не только борщом и котлетой по-киевски, но и вкусным пирогом с разнообразными начинками.

Пирог Kyiv Pie задуман, как новый гастросимвол столицы. Пока он только соленый, но повара планируют также готовить и сладкие начинки лакомства.

Пироги круглой формы готовят на бездрожжевом тесте с локальных киевских продуктов. Пока доступны три соленые начинки, но в будущем планируют добавить и сладкие,

– рассказали в сюжете Киев. Newsroom.

Известно, что сейчас есть три варианта начинок для пирогов Kyiv Pie: первая – корень сельдерея, петрушки и пастернака, лук и чеснок, вторая – осетр, лук, чеснок и сливочное масло, третья – говяжий ливер, лук, чеснок, сливочное масло.

Блюдо будет доступно всем жителям столицы, ведь стоить до 30 гривен за порцию и будет продаваться в кафе и фудкортах.

Kyiv Pie – это совместный проект Управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации, Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма и Ассоциации шеф-поваров Украины.

Презентация пирога Kyiv Pie в столице: