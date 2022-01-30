Лучше, чем в магазине: рецепт нежного сырка в шоколаде, которые обожают все

30 января 2022 , 16:42
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Источник:

24 канал

Вкусный десерт – не всегда сложные ингредиенты и кулинарные заботы. Иногда для создания настоящего удовольствия требуется всего несколько минут.

Сырок в шоколаде – это десерт, который любят все. Его нежный вкус станет отличным дополнением к любому горячему напитку.

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Легкие ингредиенты, простые кулинарные шаги – и фантастический десерт уже в вашем холодильнике!

Рецепт домашних глазированных сырков

Время: 20 минут + несколько часов на ожидание

Порций: 10

Нежный вкус / Фото Pixabay

Ингредиенты

  • 200 грамм свежего кисломолочного сыра (в идеале – пастообразного);
  • 1 столовая ложка с верхом густой сметаны (20%);
  • 3 – 4 столовые ложки сахарной пудры;
  • 40 грамм сливочного масла;
  • 0,5 чайной ложки ванильного сахара.

Для глазури

  • 150 – 200 грамм черного или молочного шоколада (какой больше нравится);
  • 3 – 4 столовые ложки молока.

Приготовление

  1. Сочетаем творог, сметану, сахарную пудру и мягкое масло в блендере и взбиваем до однородной консистенции.
  2. Добавляем ванильный сахар и еще раз взбиваем.
  3. Формируем сырки: накладываем массу в кондитерский пакет, срезаем уголок и выкладываем сырки на дощечку, застеленную пергаментом.
  4. Ставим сырки в морозильную камеру, лучше всего – на сутки.
  5. На следующий день топим шоколад на водяной бане. Плотность глазури регулируем молоком. Шоколад должен быть теплым, а не горячим.
  6. Быстро погружаем сырки по одному в шоколад. Когда все сырки глазированы – ставим их на час в морозильную камеру, чтобы застыли.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська