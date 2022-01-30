Сирок у шоколаді – це десерт, який обожнюють усі. Його ніжний смак стане чудовим доповненням до будь-якого гарячого напою.

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Легкі інгредієнти, прості кулінарні ходи – і фантастичний десерт вже у вашому холодильнику!

Рецепт домашніх глазурованих сирків

Час: 20 хвилин + кілька годин на очікування

Порцій: 10

Ніжний смак / Фото Pixabay

Інгредієнти

200 грам свіжого кисломолочного сиру (в ідеалі – пастоподібного);

1 столова ложка з верхом густої сметани (20%);

3 – 4 столові ложки цукрової пудри;

40 грам вершкового масла;

0,5 чайної ложки ванільного цукру.

Для глазурі

150 – 200 грамм чорного чи молочного шоколаду (який більше смакує);

3 – 4 столові ложки молока.

Приготування

Поєднуємо сир, сметану, цукрову пудру та м'яке масло у блендері та збиваємо до однорідної консистенції. Додаємо ванільний цукор та ще раз збиваємо. Формуємо сирки: накладаємо масу у кондитерський пакет, зрізаємо куточок та викладаємо сирки на дощечку, застелену пергаментом. Ставимо сирки у морозильну камеру, найкраще – на добу. На наступний день топимо шоколад на водяній бані. Густину глазурі регулюємо молоком. Шоколад має бути теплий, а не гарячий. Швидко занурюємо сирки по одному у шоколад. Коли всі сирки глазуровані – ставимо їх на годину у морозильну камеру, щоб застигли.

Смачного!