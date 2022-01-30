Сирок у шоколаді – це десерт, який обожнюють усі. Його ніжний смак стане чудовим доповненням до будь-якого гарячого напою.
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Рецепт домашніх глазурованих сирків
Час: 20 хвилин + кілька годин на очікування
Порцій: 10
Ніжний смак / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 200 грам свіжого кисломолочного сиру (в ідеалі – пастоподібного);
- 1 столова ложка з верхом густої сметани (20%);
- 3 – 4 столові ложки цукрової пудри;
- 40 грам вершкового масла;
- 0,5 чайної ложки ванільного цукру.
Для глазурі
- 150 – 200 грамм чорного чи молочного шоколаду (який більше смакує);
- 3 – 4 столові ложки молока.
Приготування
- Поєднуємо сир, сметану, цукрову пудру та м'яке масло у блендері та збиваємо до однорідної консистенції.
- Додаємо ванільний цукор та ще раз збиваємо.
- Формуємо сирки: накладаємо масу у кондитерський пакет, зрізаємо куточок та викладаємо сирки на дощечку, застелену пергаментом.
- Ставимо сирки у морозильну камеру, найкраще – на добу.
- На наступний день топимо шоколад на водяній бані. Густину глазурі регулюємо молоком. Шоколад має бути теплий, а не гарячий.
- Швидко занурюємо сирки по одному у шоколад.
- Коли всі сирки глазуровані – ставимо їх на годину у морозильну камеру, щоб застигли.
Смачного!