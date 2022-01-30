Сырок в шоколаде – это десерт, который любят все. Его нежный вкус станет отличным дополнением к любому горячему напитку.

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Легкие ингредиенты, простые кулинарные шаги – и фантастический десерт уже в вашем холодильнике!

Рецепт домашних глазированных сырков

Время: 20 минут + несколько часов на ожидание

Порций: 10

Нежный вкус / Фото Pixabay

Ингредиенты

200 грамм свежего кисломолочного сыра (в идеале – пастообразного);

1 столовая ложка с верхом густой сметаны (20%);

3 – 4 столовые ложки сахарной пудры;

40 грамм сливочного масла;

0,5 чайной ложки ванильного сахара.

Для глазури

150 – 200 грамм черного или молочного шоколада (какой больше нравится);

3 – 4 столовые ложки молока.

Приготовление

Сочетаем творог, сметану, сахарную пудру и мягкое масло в блендере и взбиваем до однородной консистенции. Добавляем ванильный сахар и еще раз взбиваем. Формируем сырки: накладываем массу в кондитерский пакет, срезаем уголок и выкладываем сырки на дощечку, застеленную пергаментом. Ставим сырки в морозильную камеру, лучше всего – на сутки. На следующий день топим шоколад на водяной бане. Плотность глазури регулируем молоком. Шоколад должен быть теплым, а не горячим. Быстро погружаем сырки по одному в шоколад. Когда все сырки глазированы – ставим их на час в морозильную камеру, чтобы застыли.

Приятного аппетита!