Сырок в шоколаде – это десерт, который любят все. Его нежный вкус станет отличным дополнением к любому горячему напитку.
Интересно Желатин не понадобится: готовим домашний холодец правильно
Легкие ингредиенты, простые кулинарные шаги – и фантастический десерт уже в вашем холодильнике!
Рецепт домашних глазированных сырков
Время: 20 минут + несколько часов на ожидание
Порций: 10
Нежный вкус / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 200 грамм свежего кисломолочного сыра (в идеале – пастообразного);
- 1 столовая ложка с верхом густой сметаны (20%);
- 3 – 4 столовые ложки сахарной пудры;
- 40 грамм сливочного масла;
- 0,5 чайной ложки ванильного сахара.
Для глазури
- 150 – 200 грамм черного или молочного шоколада (какой больше нравится);
- 3 – 4 столовые ложки молока.
Приготовление
- Сочетаем творог, сметану, сахарную пудру и мягкое масло в блендере и взбиваем до однородной консистенции.
- Добавляем ванильный сахар и еще раз взбиваем.
- Формируем сырки: накладываем массу в кондитерский пакет, срезаем уголок и выкладываем сырки на дощечку, застеленную пергаментом.
- Ставим сырки в морозильную камеру, лучше всего – на сутки.
- На следующий день топим шоколад на водяной бане. Плотность глазури регулируем молоком. Шоколад должен быть теплым, а не горячим.
- Быстро погружаем сырки по одному в шоколад. Когда все сырки глазированы – ставим их на час в морозильную камеру, чтобы застыли.
Приятного аппетита!