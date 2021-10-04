Париж – это не только самый романтичный город в мире, но и кондитерская столица. Гуляя по улицам города вы увидите не одно яркое заведение, на витрине которого будут красоваться изысканные пирожные, конфеты или торты.

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Я жила здесь более 1,5 года, получила кулинарное и кондитерское образование в академии le Cordon Bleu и стажировалась в нескольких кондитерских,

– отметила Лиза Глинская.

Кондитер вспомнила, что в бытность студенткой позволяла себе раз в неделю посетить одно из популярных заведений Парижа. Лиза пробовала и разбирала изысканные пирожные по кусочку, чтобы понимать, как лучше их готовить и сочетать ингредиенты.

Учиться – мое любимое занятие,

– прокомментировала кондитер.

Любимые кондитерские Глинской в Париже⁣



Пирожные в кондитерской La Goutte d'or by Yann Menguy / Фото Yann Menguy



Витрина в кондитерской Pierre Hermè⁣ / Фото Pierre Hermè⁣



Фирменный шоколад Fauchon⁣ / Фото Fauchon⁣



Пирожное из кондитерской Laduree ⁣/ Фото Laduree⁣



Кондитерская Yann Couvreur⁣ / Фото Yann Couvreur⁣



Кондитерская Opera by Cedric Grolet / Фото Cedric Grolet



Кондитерская J.P.Hevin / Фото Jean Paul Hevin ⁣



Витрина кондитерской Michalak⁣ / Фото Christophe Michalak



Конфеты Patrick Roger / Фото Patrick Roger



Разработка нового пирожного / Фото Hugo&Victor⁣



Эклеры из кондитерской L’Eclaris de Genie by Christophe Adam⁣ / Фото L'Eclair de Génie



Тарт из кондитерской Sadaharu Aoki⁣ / Фото Sadaharu Aoki⁣



Изысканное муссовое пирожное из Pouchkine / Фото Café Pouchkine Paris



Башня из маршмелоу в шоколаде / Фото Cyril Lignac⁣



Пирожное в разрезе / Фото Fou de Pâtisserie

Все эти заведения уникальны и имеют свою историю. Если вы будете в Париже, обязательно посетите хотя бы несколько из этих заведений.