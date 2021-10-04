Париж – це не тільки найбільш романтичне місто у світі, а й кондитерська столиця. Гуляючи вулицями міста, ви побачите не один яскравий заклад, на вітрині якого красуватимуться вишукані тістечка, цукерки чи торти.
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Я жила тут понад 1,5 роки, отримала кулінарну та кондитерську освіту в Академії le Cordon Bleu й стажувалася в кількох кондитерських, – відзначила Ліза Глінська.
Кондитерка пригадала, що бувши студенткою дозволяла собі раз в тиждень відвідати одну з популярних закладів Парижа. Ліза куштувала та розбирала вишукані тістечка по шматочку, щоб розуміти, як краще їх готувати та поєднувати інгредієнти.
Навчатися – моє улюблене заняття, – прокоментувала кондитерка.
Улюблені кондитерські Глінської в Парижі
Тістечка в кондитерській La Goutte d’Or by Yann Menguy / Фото Yann Menguy
Вітрина в кондитерській Pierre Hermè / Фото Pierre Hermè
Фірмовий шоколад Fauchon / Фото Fauchon
Тістечко з кондитерської Laduree / Фото Laduree
Кондитерська Yann Couvreur / Фото Yann Couvreur
Кондитерська Opera by Cedric Grolet / Фото Cedric Grolet
Кондитерська J.P.Hevin / Фото Jean Paul Hevin
Вітрина кондитерської Michalak / Фото Christophe Michalak
Цукерки Patrick Roger / Фото Patrick Roger
Розробка нового тістечка / Фото Hugo&Victor
Еклери з кондитерської L’Eclaris de Genie by Christophe Adam / Фото L'Eclair de Génie
Тарт з кондитерської Sadaharu Aoki / Фото Sadaharu Aoki
Вишукане мусове тістечко з Pouchkine / Фото Café Pouchkine Paris
Вежа з маршмелоу в шоколаді / Фото Cyril Lignac
Тістечко в розрізі / Фото Fou de Pâtisserie
Всі ці заклади унікальні та мають свою історію. Якщо ви будете в Парижі, обов'язково відвідайте хоча б декілька з цих закладів.