Париж – це не тільки найбільш романтичне місто у світі, а й кондитерська столиця. Гуляючи вулицями міста, ви побачите не один яскравий заклад, на вітрині якого красуватимуться вишукані тістечка, цукерки чи торти.

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Я жила тут понад 1,5 роки, отримала кулінарну та кондитерську освіту в Академії le Cordon Bleu й стажувалася в кількох кондитерських, – відзначила Ліза Глінська.

Кондитерка пригадала, що бувши студенткою дозволяла собі раз в тиждень відвідати одну з популярних закладів Парижа. Ліза куштувала та розбирала вишукані тістечка по шматочку, щоб розуміти, як краще їх готувати та поєднувати інгредієнти.

Навчатися – моє улюблене заняття, – прокоментувала кондитерка.

Улюблені кондитерські Глінської в Парижі⁣



Тістечка в кондитерській La Goutte d’Or by Yann Menguy / Фото Yann Menguy



Вітрина в кондитерській Pierre Hermè⁣ / Фото Pierre Hermè⁣



Фірмовий шоколад Fauchon⁣ / Фото Fauchon⁣



Тістечко з кондитерської Laduree⁣ / Фото Laduree⁣



Кондитерська Yann Couvreur⁣ / Фото Yann Couvreur⁣



Кондитерська Opera by Cedric Grolet / Фото Cedric Grolet



Кондитерська J.P.Hevin / Фото Jean Paul Hevin ⁣



Вітрина кондитерської Michalak⁣ / Фото Christophe Michalak



Цукерки Patrick Roger / Фото Patrick Roger



Розробка нового тістечка / Фото Hugo&Victor⁣



Еклери з кондитерської L’Eclaris de Genie by Christophe Adam⁣ / Фото L'Eclair de Génie



Тарт з кондитерської Sadaharu Aoki⁣ / Фото Sadaharu Aoki⁣



Вишукане мусове тістечко з Pouchkine / Фото Café Pouchkine Paris



Вежа з маршмелоу в шоколаді / Фото Cyril Lignac⁣



Тістечко в розрізі / Фото Fou de Pâtisserie

Всі ці заклади унікальні та мають свою історію. Якщо ви будете в Парижі, обов'язково відвідайте хоча б декілька з цих закладів.