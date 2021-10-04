Лучшие кондитерские Парижа: куда отправиться в самом романтичном городе мира
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями списком своих любимых заведений в Париже. Мы уверены, что они и вам понравятся!
Париж – это не только самый романтичный город в мире, но и кондитерская столица. Гуляя по улицам города вы увидите не одно яркое заведение, на витрине которого будут красоваться изысканные пирожные, конфеты или торты.
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Я жила здесь более 1,5 года, получила кулинарное и кондитерское образование в академии le Cordon Bleu и стажировалась в нескольких кондитерских,
– отметила Лиза Глинская.
Кондитер вспомнила, что в бытность студенткой позволяла себе раз в неделю посетить одно из популярных заведений Парижа. Лиза пробовала и разбирала изысканные пирожные по кусочку, чтобы понимать, как лучше их готовить и сочетать ингредиенты.
Учиться – мое любимое занятие,
– прокомментировала кондитер.
Любимые кондитерские Глинской в Париже
Пирожные в кондитерской La Goutte d'or by Yann Menguy / Фото Yann Menguy
Витрина в кондитерской Pierre Hermè / Фото Pierre Hermè
Фирменный шоколад Fauchon / Фото Fauchon
Пирожное из кондитерской Laduree / Фото Laduree
Кондитерская Yann Couvreur / Фото Yann Couvreur
Кондитерская Opera by Cedric Grolet / Фото Cedric Grolet
Кондитерская J.P.Hevin / Фото Jean Paul Hevin
Витрина кондитерской Michalak / Фото Christophe Michalak
Конфеты Patrick Roger / Фото Patrick Roger
Разработка нового пирожного / Фото Hugo&Victor
Эклеры из кондитерской L’Eclaris de Genie by Christophe Adam / Фото L'Eclair de Génie
Тарт из кондитерской Sadaharu Aoki / Фото Sadaharu Aoki
Изысканное муссовое пирожное из Pouchkine / Фото Café Pouchkine Paris
Башня из маршмелоу в шоколаде / Фото Cyril Lignac
Пирожное в разрезе / Фото Fou de Pâtisserie
Все эти заведения уникальны и имеют свою историю. Если вы будете в Париже, обязательно посетите хотя бы несколько из этих заведений.