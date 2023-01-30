Простой завтрак: яйцо пашот с гренками
30 января 2023, 20:52Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Яйцо пашот – одно из самых популярных утренних блюд. Добавьте к нему гренку – и хорошее настроение на весь день гарантировано.
Всего три минуты – и изысканный завтрак уже на вашем столе. Приготовление яйца пашот у многих вызывает опасения, но оно надумано, ведь у вас обязательно получится сделать все не только вкусно, но и эстетично.
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Яйцо пашот с гренками
Время: 10 минут
Порций: 2
Вкусно и эстетично / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка белого винного уксуса;
- 2 яйца;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В небольшую кастрюлю набираем немного больше трети воды и доводим до кипения.
- Добавляем уксус и убавляем огонь до минимального.
- Разбиваем яйца в небольшие емкости и по одному добавляем в кастрюлю.
- Аккуратно варим 2 – 3 минуты.
- Вынимаем шумовкой, солим и перчим.
- Подаем на тостах или гренках, лучше всего – в сочетании с авокадо или намазками на хлеб.
Приятного аппетита!