Всього три хвилини – і вишуканий сніданок вже на вашому столі. Приготування яйця пашот у багатьох викликає побоювання, але воно надумане, адже у вас обов'язково вийде зробити все не лише смачно, а й естетично.

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Яйце пашот з грінками

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Смачно та естетично / Фото Pexels

Інгредієнти:

1 столова ложка білого винного оцту;

2 яйця;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

У невелику каструлю набираємо трішки більше третини води та доводимо до кипіння. Додаємо оцет та зменшуємо вогонь до мінімального. Розбиваємо яйця у невеликі ємності та по одному додаємо у каструлю. Акуратно варимо 2 – 3 хвилини. Виймаємо шумівкою, солимо та перчимо. Подаємо на тостах або грінках, найкраще – у поєднанні з авокадо або намазками на хліб.

Смачного!