Всього три хвилини – і вишуканий сніданок вже на вашому столі. Приготування яйця пашот у багатьох викликає побоювання, але воно надумане, адже у вас обов'язково вийде зробити все не лише смачно, а й естетично.

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Яйце пашот з грінками

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Смачно та естетично / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка білого винного оцту;
  • 2 яйця;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. У невелику каструлю набираємо трішки більше третини води та доводимо до кипіння.
  2. Додаємо оцет та зменшуємо вогонь до мінімального.
  3. Розбиваємо яйця у невеликі ємності та по одному додаємо у каструлю.
  4. Акуратно варимо 2 – 3 хвилини.
  5. Виймаємо шумівкою, солимо та перчимо.
  6. Подаємо на тостах або грінках, найкраще – у поєднанні з авокадо або намазками на хліб.

Смачного!