Всього три хвилини – і вишуканий сніданок вже на вашому столі. Приготування яйця пашот у багатьох викликає побоювання, але воно надумане, адже у вас обов'язково вийде зробити все не лише смачно, а й естетично.
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Яйце пашот з грінками
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Смачно та естетично / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 1 столова ложка білого винного оцту;
- 2 яйця;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У невелику каструлю набираємо трішки більше третини води та доводимо до кипіння.
- Додаємо оцет та зменшуємо вогонь до мінімального.
- Розбиваємо яйця у невеликі ємності та по одному додаємо у каструлю.
- Акуратно варимо 2 – 3 хвилини.
- Виймаємо шумівкою, солимо та перчимо.
- Подаємо на тостах або грінках, найкраще – у поєднанні з авокадо або намазками на хліб.
Смачного!