Приготовление квашеной капусты – довольно легкий процесс, иногда начинающийся с совета промыть ее. Этого не нужно делать ни в коем случае, ведь есть много лучших решений.
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Забудьте о полоскании квашеной капусты для рассольника, начинки для вареников, пельменей или салатов. Смягчить вкус можно, смешав ее с белокочанной капустой в соотношении 2:1.
Лучшие решения
Вместо того чтобы промывать квашеную капусту, просто выберите правильные специи. Майоран, можжевельник или тмин – это пряности, которые прекрасно подчеркивают вкус рассольника, смягчают его кислинку и делают блюдо невероятным.
Для того чтобы отварить квашеную капусту, вместо обычной воды можно добавить маринад от замачивания грибов. Если вы хотите приготовить салат из квашеной капусты, то в основе должен быть мягкий лук, усыпанный сахаром.
Полезно и вкусно / Фото pexels
Почему нельзя промывать квашеную капусту
Промывка квашеной капусты лишает ее лактобактерий, необходимых для нормальной работы пищеварительной системы. Пищевые ценности, в том числе витамины, также вымываются. Промывка также лишает капусты вкуса.
Сколько можно хранить квашеную капусту?
Продолжительность хранения квашеной капусты в банках зависит от температуры, при которой она будет храниться. При температуре в диапазоне от 0 до 5 градусов по Цельсию она может сохраняться несколько месяцев. Однако при температуре в диапазоне 5 – 10 градусов по Цельсию ее следует употребить в течение месяца.