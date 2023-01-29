Приготовление квашеной капусты – довольно легкий процесс, иногда начинающийся с совета промыть ее. Этого не нужно делать ни в коем случае, ведь есть много лучших решений.

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Забудьте о полоскании квашеной капусты для рассольника, начинки для вареников, пельменей или салатов. Смягчить вкус можно, смешав ее с белокочанной капустой в соотношении 2:1.

Лучшие решения

Вместо того чтобы промывать квашеную капусту, просто выберите правильные специи. Майоран, можжевельник или тмин – это пряности, которые прекрасно подчеркивают вкус рассольника, смягчают его кислинку и делают блюдо невероятным.

Для того чтобы отварить квашеную капусту, вместо обычной воды можно добавить маринад от замачивания грибов. Если вы хотите приготовить салат из квашеной капусты, то в основе должен быть мягкий лук, усыпанный сахаром.

Полезно и вкусно / Фото pexels

Почему нельзя промывать квашеную капусту

Промывка квашеной капусты лишает ее лактобактерий, необходимых для нормальной работы пищеварительной системы. Пищевые ценности, в том числе витамины, также вымываются. Промывка также лишает капусты вкуса.