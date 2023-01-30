Всего три минуты – и изысканный завтрак уже на вашем столе. Приготовление яйца пашот у многих вызывает опасения, но оно надумано, ведь у вас обязательно получится сделать все не только вкусно, но и эстетично.

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Яйцо пашот с гренками

Время: 10 минут

Порций: 2

Вкусно и эстетично / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка белого винного уксуса;
  • 2 яйца;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В небольшую кастрюлю набираем немного больше трети воды и доводим до кипения.
  2. Добавляем уксус и убавляем огонь до минимального.
  3. Разбиваем яйца в небольшие емкости и по одному добавляем в кастрюлю.
  4. Аккуратно варим 2 – 3 минуты.
  5. Вынимаем шумовкой, солим и перчим.
  6. Подаем на тостах или гренках, лучше всего – в сочетании с авокадо или намазками на хлеб.

Приятного аппетита!