Есть много вариантов избавиться от похмелья после громкого празднования с родными или друзьями. Можно выпить рассол, напиток из сырых желтков, опохмелиться пивом или выпить сорбент. Но у нас для вас есть интересный и вкусный рецепт напитка из тыквы. Попробуйте – он очень вкусный и говорят, помогает.
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Интересные факты о "борьбе" с похмельем в мире
- В Польше, как и в Украине, частенько выпивают стакан рассола.
- В Румынии и Турции предпочитают жирный соленый бульон со сметаной.
- Итальянцы выпивают чашечку крепкого черного кофе, а вот в Китае предпочитают зеленый чай.
- В Нидерландах с похмелья выпивают кружку холодного пива, а в Германии "лечатся" селедкой с репчатым луком.
- Изящные французы едят устрицы на завтрак, много устриц.
Рецепт тыквенного напитка от похмелья
- Время: 10 минут
Фото taste of home
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты напитка и перемешайте ложкой.
- Размельчите свежий имбирь ножом или соедините все в чаше для блендера.
- Лед прибавляйте по желанию.
- Выпейте напиток и прилягте на 20 минут, если не полегчает – можно выпить сладкий крепкий черный чай.
Будьте здоровы и приятного аппетита!
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