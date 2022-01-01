Есть много вариантов избавиться от похмелья после громкого празднования с родными или друзьями. Можно выпить рассол, напиток из сырых желтков, опохмелиться пивом или выпить сорбент. Но у нас для вас есть интересный и вкусный рецепт напитка из тыквы. Попробуйте – он очень вкусный и говорят, помогает.

Читайте также Как сделать новогодний стол здоровым: рецепты полезных блюд, которые понравятся всем

Интересные факты о "борьбе" с похмельем в мире

  • В Польше, как и в Украине, частенько выпивают стакан рассола.
  • В Румынии и Турции предпочитают жирный соленый бульон со сметаной.
  • Итальянцы выпивают чашечку крепкого черного кофе, а вот в Китае предпочитают зеленый чай.
  • В Нидерландах с похмелья выпивают кружку холодного пива, а в Германии "лечатся" селедкой с репчатым луком.
  • Изящные французы едят устрицы на завтрак, много устриц.

Рецепт тыквенного напитка от похмелья

  • Время: 10 минут


Фото taste of home

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты напитка и перемешайте ложкой.
  2. Размельчите свежий имбирь ножом или соедините все в чаше для блендера.
  3. Лед прибавляйте по желанию.
  4. Выпейте напиток и прилягте на 20 минут, если не полегчает – можно выпить сладкий крепкий черный чай.

Будьте здоровы и приятного аппетита!

А вы знали? Суровый советский перекус – интересные факты: