Есть много вариантов избавиться от похмелья после громкого празднования с родными или друзьями. Можно выпить рассол, напиток из сырых желтков, опохмелиться пивом или выпить сорбент. Но у нас для вас есть интересный и вкусный рецепт напитка из тыквы. Попробуйте – он очень вкусный и говорят, помогает.

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Интересные факты о "борьбе" с похмельем в мире

В Польше , как и в Украине , частенько выпивают стакан рассола.

, как и в , частенько выпивают стакан рассола. В Румынии и Турции предпочитают жирный соленый бульон со сметаной.

и предпочитают жирный соленый бульон со сметаной. Итальянцы выпивают чашечку крепкого черного кофе, а вот в Китае предпочитают зеленый чай.

предпочитают зеленый чай. В Нидерландах с похмелья выпивают кружку холодного пива, а в Германии "лечатся" селедкой с репчатым луком.

с похмелья выпивают кружку холодного пива, а в "лечатся" селедкой с репчатым луком. Изящные французы едят устрицы на завтрак, много устриц.

Рецепт тыквенного напитка от похмелья

Время: 10 минут



Фото taste of home

Ингредиенты:

– 200 миллилитров тыквенного фреша;

– 100 миллилитров апельсинового фреша;

– 100 миллилитров яблочного фреша;

– лед.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты напитка и перемешайте ложкой.

Размельчите свежий имбирь ножом или соедините все в чаше для блендера.

Лед прибавляйте по желанию.

Выпейте напиток и прилягте на 20 минут, если не полегчает – можно выпить сладкий крепкий черный чай.

Будьте здоровы и приятного аппетита!

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