Існує багато варіантів позбутися похмілля після гучного святкування з рідними чи друзями. Можна випити розсіл, напій з сирих жовтків, похмелитися пивом або випити сорбент. Але у нас для вас є цікавий та смачний рецепт напою з гарбуза. Спробуйте – він дуже смачний та подейкують, помічний.

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Цікаві факти про "боротьбу" з похміллям у світі

У Польщі , як і в Україні , частенько випивають склянку розсолу.

, як і в , частенько випивають склянку розсолу. В Румунії та Туреччині надають перевагу жирному солоному бульйону зі сметаною.

надають перевагу жирному солоному бульйону зі сметаною. Італійці випивають філіжанку міцної чорної кави, а от в Китаї надають перевагу зеленому чаю.

випивають філіжанку міцної чорної кави, а от в надають перевагу зеленому чаю. У Нідерландах з похмілля випивають кухоль холодного пива, а в Німеччині "лікуються" оселедцем з ріпчастою цибулею.

з похмілля випивають кухоль холодного пива, а в "лікуються" оселедцем з ріпчастою цибулею. Витончені французи їдять устриці на сніданок, багато устриць.

Рецепт гарбузового напою від похмілля

Час: 10 хвилин



Фото taste of home

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів гарбузового фрешу;

– 100 мілілітрів апельсинового фрешу;

– 100 мілілітрів яблучного фрешу;

– лід.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для напою та перемішайте ложкою.

Подрібніть свіжий імбир ножем або з'єднайте все в чаші для блендера.

Лід додавайте за бажанням.

Випийте напій та приляжте на 20 хвилин, якщо не покращає – можна випити солодкий міцний чорний чай.

Будьте здорові та смачного!

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