Існує багато варіантів позбутися похмілля після гучного святкування з рідними чи друзями. Можна випити розсіл, напій з сирих жовтків, похмелитися пивом або випити сорбент. Але у нас для вас є цікавий та смачний рецепт напою з гарбуза. Спробуйте – він дуже смачний та подейкують, помічний.

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Цікаві факти про "боротьбу" з похміллям у світі

  • У Польщі, як і в Україні, частенько випивають склянку розсолу.
  • В Румунії та Туреччині надають перевагу жирному солоному бульйону зі сметаною.
  • Італійці випивають філіжанку міцної чорної кави, а от в Китаї надають перевагу зеленому чаю.
  • У Нідерландах з похмілля випивають кухоль холодного пива, а в Німеччині "лікуються" оселедцем з ріпчастою цибулею.
  • Витончені французи їдять устриці на сніданок, багато устриць.

Рецепт гарбузового напою від похмілля

  • Час: 10 хвилин


Фото taste of home

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти для напою та перемішайте ложкою.
  1. Подрібніть свіжий імбир ножем або з'єднайте все в чаші для блендера.
  1. Лід додавайте за бажанням.
  1. Випийте напій та приляжте на 20 хвилин, якщо не покращає – можна випити солодкий міцний чорний чай.

Будьте здорові та смачного!

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